У Непалі після масштабних заворушень зросла кількість жертв – 25 загиблих, сотні поранених, військові взяли столицю під контроль

Кількість жертв масових протестів у Непалі стрімко зросла – за даними Міністерства охорони здоров’я, станом на середу загинуло щонайменше 25 людей, ще 633 отримали поранення.

У Катманду, столиці Непалу досі ліквідують наслідки заворушень, під час яких демонстранти підпалили парламент і низку інших урядових будівель.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Вогонь охопив головну залу парламенту, а фасад споруди повністю обвуглився.

Керівник служби безпеки парламенту повідомив мені, що пожежа знищила всю інфраструктуру. Нічого не залишилося – розповів агентству Reuters речник нижньої палати парламенту Екрам Гірі.

На вулицях, де ще напередодні вирували протести, тепер чергує бронетехніка. Більшість магазинів і ринків закриті, а дороги розчищають від завалів. Молодь допомагає прибирати уламки та сміття навколо пошкоджених будівель.

Армія заявляє, що головне завдання зараз – відновити безпеку та запобігти новим підпалам і мародерствам.

Спочатку ми намагаємося нормалізувати ситуацію. Ми прагнемо захистити життя та майно людей – наголосив речник військових Раджа Рам Баснет.

За його словами, заворушення торкнулися навіть катмандуської в’язниці Діллі Базар, яку в’язні підпалили, перш ніж армія взяла об’єкт під контроль.

Урядові установи та приватні резиденції високопосадовців, включно з будинком колишнього прем’єра К.П. Шарми Олі, також постраждали від вогню. Верховний суд і кілька міністерських будівель були атаковані протестувальниками.

Аеропорт Катманду відновив роботу після понад доби призупинки рейсів. У місті діє комендантська година, яка залишатиметься чинною щонайменше до ранку четверга.

Військові попередили: будь-які нові акти насильства, вандалізм чи підпали розцінюватимуться як кримінальні злочини, на які силовики реагуватимуть жорстко.

Місцеві медіа повідомляють про підготовку переговорів між протестувальниками та владою, хоча офіційного підтвердження поки немає.

Тим часом колишній суддя Верховного суду Баларам К.С. закликав демонстрантів сформувати делегацію для діалогу і виступив за проведення нових виборів як можливий вихід із кризи.

Нагадаємо

Прем’єр-міністра Непалу Шарми Олі подав у відставку після загострення протестів, які виникли після урядовою забороною використання соцмереж. Протестувальники закликали призначити на цю посаду мера Катманду Балендру Шаха і вийшли на вулиці.

Президент Непалу Рам Чандра Пудел пішов у відставку після прем'єр-міністра. Це сталося на тлі масштабних антиурядових протестів, що призвели до закриття аеропорту та жертв.

9 вересня у столиці Непалу поліція відкрила вогонь по демонстрантах, що призвело до загибелі двох молодих людей. Загальна кількість жертв протестів зросла до 22, а кількість поранених перевищила 500 осіб.