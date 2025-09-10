$41.120.13
В Непале после масштабных беспорядков возросло число жертв – 25 погибших, сотни раненых, военные взяли столицу под контроль

Киев • УНН

 • 116 просмотра

В Непале возросло число жертв массовых протестов: 25 погибших, 633 раненых. В Катманду ликвидируют последствия беспорядков, во время которых сожжены парламент и другие правительственные здания.

В Непале после масштабных беспорядков возросло число жертв – 25 погибших, сотни раненых, военные взяли столицу под контроль

Число жертв массовых протестов в Непале стремительно возросло – по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на среду погибло по меньшей мере 25 человек, еще 633 получили ранения.

В Катманду, столице Непала, до сих пор ликвидируют последствия беспорядков, во время которых демонстранты подожгли парламент и ряд других правительственных зданий.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Огонь охватил главный зал парламента, а фасад сооружения полностью обуглился. 

Руководитель службы безопасности парламента сообщил мне, что пожар уничтожил всю инфраструктуру. Ничего не осталось

– рассказал агентству Reuters представитель нижней палаты парламента Экрам Гири.

На улицах, где еще накануне бушевали протесты, теперь дежурит бронетехника. Большинство магазинов и рынков закрыты, а дороги расчищают от завалов. Молодежь помогает убирать обломки и мусор вокруг поврежденных зданий.

Армия заявляет, что главная задача сейчас – восстановить безопасность и предотвратить новые поджоги и мародерства. 

Сначала мы пытаемся нормализовать ситуацию. Мы стремимся защитить жизнь и имущество людей 

– подчеркнул представитель военных Раджа Рам Баснет. 

По его словам, беспорядки затронули даже катмандускую тюрьму Дилли Базар, которую заключенные подожгли, прежде чем армия взяла объект под контроль.

Правительственные учреждения и частные резиденции высокопоставленных чиновников, включая дом бывшего премьера К.П. Шармы Оли, также пострадали от огня. Верховный суд и несколько министерских зданий были атакованы протестующими.

Аэропорт Катманду возобновил работу после более чем суток приостановки рейсов. В городе действует комендантский час, который будет оставаться в силе как минимум до утра четверга.

Военные предупредили: любые новые акты насилия, вандализм или поджоги будут расцениваться как уголовные преступления, на которые силовики будут реагировать жестко.

Местные медиа сообщают о подготовке переговоров между протестующими и властями, хотя официального подтверждения пока нет.

Тем временем бывший судья Верховного суда Баларам К.С. призвал демонстрантов сформировать делегацию для диалога и выступил за проведение новых выборов как возможный выход из кризиса.

Напомним

Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку после обострения протестов, которые возникли после правительственного запрета на использование соцсетей. Протестующие призвали назначить на эту должность мэра Катманду Балендру Шаха и вышли на улицы.

Президент Непала Рам Чандра Пудел ушел в отставку после премьер-министра. Это произошло на фоне масштабных антиправительственных протестов, что привело к закрытию аэропорта и жертвам.

9 сентября в столице Непала полиция открыла огонь по демонстрантам, что привело к гибели двух молодых людей. Общее число жертв протестов возросло до 22, а число раненых превысило 500 человек.

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Непал