путін активізував переговори зі світовими лідерами на тлі зустрічі Трампа та Зеленського
Київ • УНН
володимир путін проводить численні телефонні переговори зі світовими лідерами. Це відбувається на тлі зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та лідерами Європи.
російський диктатор володимир путін проводить численні телефонні переговори з світовими лідерами на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами країн Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
Деталі
Повідомляється, що путін провів телефонні переговори з президентом Південної Африки Сірілом Рамафосою, президентом Республіки Таджикистан Емомалі Рахмоном, президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Прем'єр-міністр Індії Норендра Моді заявив, що мав телефонну розмову з диктатором.
Нагадаємо
Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів Дональд Трамп.
До цього ЗМІ повідомляли, що британські дипломати "тренували" Володимира Зеленського перед зустріччю з Дональдом Трампом, щоб уникнути нового скандалу в Овальному кабінеті.