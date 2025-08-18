$41.340.11
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні
14:23 • 32796 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 29436 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
13:19 • 38685 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
11:50 • 32733 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
18 серпня, 08:34 • 106239 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 104061 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
18 серпня, 03:44 • 58844 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
17 серпня, 18:51 • 75220 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17 серпня, 10:14 • 80178 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
путін активізував переговори зі світовими лідерами на тлі зустрічі Трампа та Зеленського

Київ • УНН

 • 262 перегляди

володимир путін проводить численні телефонні переговори зі світовими лідерами. Це відбувається на тлі зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та лідерами Європи.

путін активізував переговори зі світовими лідерами на тлі зустрічі Трампа та Зеленського

російський диктатор володимир путін проводить численні телефонні переговори з світовими лідерами на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами країн Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

Повідомляється, що путін провів телефонні переговори з президентом Південної Африки Сірілом Рамафосою, президентом Республіки Таджикистан Емомалі Рахмоном, президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Прем'єр-міністр Індії Норендра Моді заявив, що мав телефонну розмову з диктатором.

Нагадаємо

Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів Дональд Трамп.

До цього ЗМІ повідомляли, що британські дипломати "тренували" Володимира Зеленського перед зустріччю з Дональдом Трампом, щоб уникнути нового скандалу в Овальному кабінеті.   

Євген Устименко

