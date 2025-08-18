путин активизировал переговоры с мировыми лидерами на фоне встречи Трампа и Зеленского
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин проводит многочисленные телефонные переговоры с мировыми лидерами на фоне встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
Сообщается, что путин провел телефонные переговоры с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой, президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, президентом Бразилии Лулой да Силвой. Премьер-министр Индии Норендра Моди заявил, что имел телефонный разговор с диктатором.
Напомним
Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил Дональд Трамп.
До этого СМИ сообщали, что британские дипломаты "тренировали" Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Овальном кабинете.