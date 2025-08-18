$41.340.11
Зеленський прибув до Білого дому й зустрівся з Трампом

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів Дональд Трамп. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна очікує від зустрічі розуміння параметрів майбутніх гарантій безпеки та наближення зустрічі у тристоронньому форматі.

Зеленський прибув до Білого дому й зустрівся з Трампом
Прінтскрін з трасляції Reuters

Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі, передає УНН

Володимир Зеленський щойно прибув до Білого дому.

"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні18.08.25, 17:38 • 15270 переглядiв

Доповнення

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна очікує від зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом чіткого розуміння параметрів майбутніх гарантій безпеки, а також подальшу роботу у наближення зустрічі у тристоронньому форматі.

Також Сибіга заявив, що зустріч Зеленського з Трампом є вирішальною.

Bild повідомляло, щоТрамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме Володимира Зеленського без них. 

Тільки після переговорів з президентом України та США до них приєднаються представники ЄС і НАТО. Планується спільна робоча вечеря та обговорення в розширеному складі.

Крім Мерца і фон дер Ляйен, до складу делегації також увійдуть президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Стубб і генсек НАТО Марк Рютте.

ЗМІ повідомляли, що британські дипломати "тренували" Володимира Зеленського перед зустріччю з Дональдом Трампом, щоб уникнути нового скандалу в Овальному кабінеті. 

Анна Мурашко

