Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні

Київ • УНН

Дональд Трамп заявив, що не потребує порад щодо завершення російсько-української війни, яку він називає "війною Джо Байдена". Він стверджує, що врегулював шість війн за шість місяців і знає, що робить.

"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не потрібні поради щодо завершення російсько-української війни. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

Трамп заявив, що він "врегулював 6 воєн за 6 місяців, одна з яких могла призвести до ядерної катастрофи". Він накинувся на критиків за те, що вони поставили під сумнів його дії у процесі врегулювання війни між Україною та росією.

Я мушу читати і слухати Wall Street Journal та багатьох інших, які насправді не мають ні найменшого уявлення, і які розповідають мені про все, що я роблю неправильно у питанні росії/України, яке є війною Джо Байдена, а не моєю. Я тут лише для того, щоб зупинити її, а не продовжувати її. Це ніколи не сталося б, якби я був президентом

- заявив Трамп.

Він додав, що "точно знає, що робить і не потребує порад від дурних людей, які роками не зробили нічого, аби все владналося".

Я це зроблю – я завжди це робив

– написав Трамп.

Нагадаємо

Білий дім оприлюднив офіційний порядок денний президента США Дональда Трампа на 18 серпня. Заплановано годинну двосторонню зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Також УНН повідомляв, що британські дипломати "тренують" Володимира Зеленського перед зустріччю з Дональдом Трампом, щоб уникнути нового скандалу в Овальному кабінеті.

Євген Устименко

