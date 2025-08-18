"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що не потребує порад щодо завершення російсько-української війни, яку він називає "війною Джо Байдена". Він стверджує, що врегулював шість війн за шість місяців і знає, що робить.
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не потрібні поради щодо завершення російсько-української війни. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.
Деталі
Трамп заявив, що він "врегулював 6 воєн за 6 місяців, одна з яких могла призвести до ядерної катастрофи". Він накинувся на критиків за те, що вони поставили під сумнів його дії у процесі врегулювання війни між Україною та росією.
Я мушу читати і слухати Wall Street Journal та багатьох інших, які насправді не мають ні найменшого уявлення, і які розповідають мені про все, що я роблю неправильно у питанні росії/України, яке є війною Джо Байдена, а не моєю. Я тут лише для того, щоб зупинити її, а не продовжувати її. Це ніколи не сталося б, якби я був президентом
Він додав, що "точно знає, що робить і не потребує порад від дурних людей, які роками не зробили нічого, аби все владналося".
Я це зроблю – я завжди це робив
Нагадаємо
Білий дім оприлюднив офіційний порядок денний президента США Дональда Трампа на 18 серпня. Заплановано годинну двосторонню зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.
Також УНН повідомляв, що британські дипломати "тренують" Володимира Зеленського перед зустріччю з Дональдом Трампом, щоб уникнути нового скандалу в Овальному кабінеті.