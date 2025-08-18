"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не потрібні поради щодо завершення російсько-української війни. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.

Трамп заявив, що він "врегулював 6 воєн за 6 місяців, одна з яких могла призвести до ядерної катастрофи". Він накинувся на критиків за те, що вони поставили під сумнів його дії у процесі врегулювання війни між Україною та росією.

Я мушу читати і слухати Wall Street Journal та багатьох інших, які насправді не мають ні найменшого уявлення, і які розповідають мені про все, що я роблю неправильно у питанні росії/України, яке є війною Джо Байдена, а не моєю. Я тут лише для того, щоб зупинити її, а не продовжувати її. Це ніколи не сталося б, якби я був президентом