"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужны советы по завершению российско-украинской войны. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает УНН.

Трамп заявил, что он "урегулировал 6 войн за 6 месяцев, одна из которых могла привести к ядерной катастрофе". Он набросился на критиков за то, что они поставили под сомнение его действия в процессе урегулирования войны между Украиной и россией.

Я должен читать и слушать Wall Street Journal и многих других, которые на самом деле не имеют ни малейшего представления, и которые рассказывают мне обо всем, что я делаю неправильно в вопросе России/Украины, которая является войной Джо Байдена, а не моей. Я здесь только для того, чтобы остановить ее, а не продолжать ее. Это никогда не произошло бы, если бы я был президентом