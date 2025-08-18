$41.340.11
Эксклюзив
14:23 • 3620 просмотра
13:19 • 11702 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
13:21 • 6472 просмотра
18 августа, 08:34 • 73827 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
13:19 • 11702 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 17329 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 73827 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 83623 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 50451 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 67657 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 76415 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 142936 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине

Киев • УНН

 • 1410 просмотра

Дональд Трамп заявил, что не нуждается в советах по завершению российско-украинской войны, которую он называет "войной Джо Байдена". Он утверждает, что урегулировал шесть войн за шесть месяцев и знает, что делает.

"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужны советы по завершению российско-украинской войны. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает УНН.

Детали

Трамп заявил, что он "урегулировал 6 войн за 6 месяцев, одна из которых могла привести к ядерной катастрофе". Он набросился на критиков за то, что они поставили под сомнение его действия в процессе урегулирования войны между Украиной и россией.

Я должен читать и слушать Wall Street Journal и многих других, которые на самом деле не имеют ни малейшего представления, и которые рассказывают мне обо всем, что я делаю неправильно в вопросе России/Украины, которая является войной Джо Байдена, а не моей. Я здесь только для того, чтобы остановить ее, а не продолжать ее. Это никогда не произошло бы, если бы я был президентом

- заявил Трамп.

Он добавил, что "точно знает, что делает и не нуждается в советах от глупых людей, которые годами не сделали ничего, чтобы все уладилось".

Я это сделаю – я всегда это делал

– написал Трамп.

Напомним

Белый дом обнародовал официальную повестку дня президента США Дональда Трампа на 18 августа. Запланирована часовая двусторонняя встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также УНН сообщал, что британские дипломаты "тренируют" Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Овальном кабинете.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Овальный кабинет
Truth Social
Белый дом
Дональд Трамп
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина