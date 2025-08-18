"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что не нуждается в советах по завершению российско-украинской войны, которую он называет "войной Джо Байдена". Он утверждает, что урегулировал шесть войн за шесть месяцев и знает, что делает.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужны советы по завершению российско-украинской войны. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает УНН.
Детали
Трамп заявил, что он "урегулировал 6 войн за 6 месяцев, одна из которых могла привести к ядерной катастрофе". Он набросился на критиков за то, что они поставили под сомнение его действия в процессе урегулирования войны между Украиной и россией.
Я должен читать и слушать Wall Street Journal и многих других, которые на самом деле не имеют ни малейшего представления, и которые рассказывают мне обо всем, что я делаю неправильно в вопросе России/Украины, которая является войной Джо Байдена, а не моей. Я здесь только для того, чтобы остановить ее, а не продолжать ее. Это никогда не произошло бы, если бы я был президентом
Он добавил, что "точно знает, что делает и не нуждается в советах от глупых людей, которые годами не сделали ничего, чтобы все уладилось".
Я это сделаю – я всегда это делал
Напомним
Белый дом обнародовал официальную повестку дня президента США Дональда Трампа на 18 августа. Запланирована часовая двусторонняя встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также УНН сообщал, что британские дипломаты "тренируют" Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Овальном кабинете.