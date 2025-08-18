Розуміння параметрів гарантій безпеки і наближення зустрічі у тристоронньому форматі: Сибіга окреслив очікування від зустрічі Трампа і Зеленського

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна очікує від зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом чіткого розуміння параметрів майбутніх гарантій безпеки, а також подальшу роботу у наближення зустрічі у тристоронньому форматі.

Про це Сибіга заявив під час презентації програми дій уряду, передає УНН.

Якщо говорити про очікування цієї зустрічі, то це подальний прогрес, чітке, чи більш чітке розуміння параметрів майбутніх гарантій безпеки. Це надзвичайно важливо. Це подальша робота і наближення зустрічі у тристоронньому форматі: Зеленський, путін, Трамп за участі можливих інших лідерів наших союзників. І часові рамки. Виключно важливо як зустріч, так і момент, в якому ми знаходимося