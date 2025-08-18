Понимание параметров гарантий безопасности и приближение встречи в трехстороннем формате: Сибига очертил ожидания от встречи Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает от встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом четкого понимания параметров будущих гарантий безопасности, а также дальнейшую работу по приближению встречи в трехстороннем формате.

Об этом Сибига заявил во время презентации программы действий правительства, передает УНН.

Если говорить об ожиданиях этой встречи, то это дальнейший прогресс, четкое, или более четкое понимание параметров будущих гарантий безопасности. Это чрезвычайно важно. Это дальнейшая работа и приближение встречи в трехстороннем формате: Зеленский, Путин, Трамп с участием возможных других лидеров наших союзников. И временные рамки. Исключительно важно как встреча, так и момент, в котором мы находимся