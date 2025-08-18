Понимание параметров гарантий безопасности и приближение встречи в трехстороннем формате: Сибига очертил ожидания от встречи Трампа и Зеленского
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает от встречи Зеленского с Трампом четкого понимания параметров будущих гарантий безопасности. Также речь идет о дальнейшей работе над приближением трехсторонней встречи.
Об этом Сибига заявил во время презентации программы действий правительства, передает УНН.
Детали
Если говорить об ожиданиях этой встречи, то это дальнейший прогресс, четкое, или более четкое понимание параметров будущих гарантий безопасности. Это чрезвычайно важно. Это дальнейшая работа и приближение встречи в трехстороннем формате: Зеленский, Путин, Трамп с участием возможных других лидеров наших союзников. И временные рамки. Исключительно важно как встреча, так и момент, в котором мы находимся
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-РФ, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.