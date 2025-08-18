Понимание параметров гарантий безопасности и приближение встречи в трехстороннем формате: Сибига очертил ожидания от встречи Трампа и Зеленского

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
14:23 • 3578 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 6442 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 11683 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 17311 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 73745 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 83555 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 50414 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 67621 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 76397 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 142893 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
14:23 • 3594 просмотра
Эксклюзив
14:23 • 3594 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
13:19 • 11691 просмотра
Эксклюзив
13:19 • 11691 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло
10:51 • 42488 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул
09:00 • 62584 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 73796 просмотра
Понимание параметров гарантий безопасности и приближение встречи в трехстороннем формате: Сибига очертил ожидания от встречи Трампа и Зеленского

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает от встречи Зеленского с Трампом четкого понимания параметров будущих гарантий безопасности. Также речь идет о дальнейшей работе над приближением трехсторонней встречи.

Понимание параметров гарантий безопасности и приближение встречи в трехстороннем формате: Сибига очертил ожидания от встречи Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает от встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом четкого понимания параметров будущих гарантий безопасности, а также дальнейшую работу по приближению встречи в трехстороннем формате.

Об этом Сибига заявил во время презентации программы действий правительства, передает УНН.

Детали

Если говорить об ожиданиях этой встречи, то это дальнейший прогресс, четкое, или более четкое понимание параметров будущих гарантий безопасности. Это чрезвычайно важно. Это дальнейшая работа и приближение встречи в трехстороннем формате: Зеленский, Путин, Трамп с участием возможных других лидеров наших союзников. И временные рамки. Исключительно важно как встреча, так и момент, в котором мы находимся

- сказал Сибига. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-РФ, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник. 

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Андрей Сибига
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина