14:38
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине
Эксклюзив
14:23
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в списке
18 августа, 03:44
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет
17 августа, 18:51
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский прибыл в Белый дом и встретился с Трампом

Киев • УНН

 820 просмотра

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил Дональд Трамп. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает от встречи понимания параметров будущих гарантий безопасности и приближения встречи в трехстороннем формате.

Президент Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, передает УНН

Владимир Зеленский только что прибыл в Белый дом.

"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине
18.08.25, 17:38

Дополнение

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает от встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом четкого понимания параметров будущих гарантий безопасности, а также дальнейшую работу по приближению встречи в трехстороннем формате.

Также Сибига заявил, что встреча Зеленского с Трампом является решающей.

Bild сообщало, что Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами и примет Владимира Зеленского без них. 

Только после переговоров с президентом Украины и США к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе.

Помимо Мерца и фон дер Ляйен, в состав делегации также войдут президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

СМИ сообщали, что британские дипломаты "тренировали" Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Овальном кабинете. 

Анна Мурашко

