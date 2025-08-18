Зеленский прибыл в Белый дом и встретился с Трампом
Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил Дональд Трамп. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает от встречи понимания параметров будущих гарантий безопасности и приближения встречи в трехстороннем формате.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает от встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом четкого понимания параметров будущих гарантий безопасности, а также дальнейшую работу по приближению встречи в трехстороннем формате.
Также Сибига заявил, что встреча Зеленского с Трампом является решающей.
Bild сообщало, что Трамп отказался от совместной встречи с европейскими лидерами и примет Владимира Зеленского без них.
Только после переговоров с президентом Украины и США к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе.
Помимо Мерца и фон дер Ляйен, в состав делегации также войдут президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.
СМИ сообщали, что британские дипломаты "тренировали" Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Овальном кабинете.