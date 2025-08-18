Зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні вирішальна - Сибіга
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться 18 серпня, є вирішальною. Сибіга підкреслив, що ця зустріч та поточний момент дають шанс наблизити справедливий мир для України.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що зустріч Президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом, яка пройде сьогодні, 18 серпня, є вирішальною.
Про це Сибіга сказав під час презентації програми дій уряду, передає УНН.
Деталі
Вирішальна як зустріч, так і момент в якому ми знаходимся. Він дозволяє говорити про те, що максимальна мобілізація дипломатичних зусиль саме сьогодні дає нам шанс наблизити справедливий гідний мир для України
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом.