Зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні вирішальна - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що зустріч Президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом, яка пройде сьогодні, 18 серпня, є вирішальною.

Про це Сибіга сказав під час презентації програми дій уряду, передає УНН.

Деталі

Вирішальна як зустріч, так і момент в якому ми знаходимся. Він дозволяє говорити про те, що максимальна мобілізація дипломатичних зусиль саме сьогодні дає нам шанс наблизити справедливий гідний мир для України - сказав Сибіга.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом.