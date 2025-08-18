$41.340.11
13:21
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні вирішальна - Сибіга

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться 18 серпня, є вирішальною. Сибіга підкреслив, що ця зустріч та поточний момент дають шанс наблизити справедливий мир для України.

Зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні вирішальна - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що зустріч Президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом, яка пройде сьогодні, 18 серпня, є вирішальною.

Про це Сибіга сказав під час презентації програми дій уряду, передає УНН.

Деталі

Вирішальна як зустріч, так і момент в якому ми знаходимся. Він дозволяє говорити про те, що максимальна мобілізація дипломатичних зусиль саме сьогодні дає нам шанс наблизити справедливий гідний мир для України

- сказав Сибіга.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом.

Ігор Тележніков

Політика
Андрій Сибіга
Кіт Келлог
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна