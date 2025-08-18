Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне решающая - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 18 августа, является решающей. Сибига подчеркнул, что эта встреча и текущий момент дают шанс приблизить справедливый мир для Украины.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет сегодня, 18 августа, является решающей.
Об этом Сибига сказал во время презентации программы действий правительства, передает УНН.
Детали
Решающая как встреча, так и момент, в котором мы находимся. Он позволяет говорить о том, что максимальная мобилизация дипломатических усилий именно сегодня дает нам шанс приблизить справедливый достойный мир для Украины
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Китом Келлогом.