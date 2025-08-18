$41.340.11
Эксклюзив
14:23 • 250 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 3340 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 9068 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 15580 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
08:34 • 68662 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 79711 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 48433 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 65975 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 75501 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 140758 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне решающая - Сибига

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 18 августа, является решающей. Сибига подчеркнул, что эта встреча и текущий момент дают шанс приблизить справедливый мир для Украины.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне решающая - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет сегодня, 18 августа, является решающей.

Об этом Сибига сказал во время презентации программы действий правительства, передает УНН.

Детали

Решающая как встреча, так и момент, в котором мы находимся. Он позволяет говорить о том, что максимальная мобилизация дипломатических усилий именно сегодня дает нам шанс приблизить справедливый достойный мир для Украины

- сказал Сибига.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Игорь Тележников

политика
Андрей Сибига
Кит Келлог
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина