Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне решающая - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет сегодня, 18 августа, является решающей.

Об этом Сибига сказал во время презентации программы действий правительства, передает УНН.

Детали

Решающая как встреча, так и момент, в котором мы находимся. Он позволяет говорить о том, что максимальная мобилизация дипломатических усилий именно сегодня дает нам шанс приблизить справедливый достойный мир для Украины - сказал Сибига.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Китом Келлогом.