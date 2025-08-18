$41.340.11
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 6636 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 14557 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34 • 65473 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 76738 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 47139 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 64837 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 74908 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 139306 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 150359 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Зеленський проводить зустріч зі спецпредставником США Келлогом

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрічається зі спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом. Подробиці переговорів наразі не розголошуються.

Зеленський проводить зустріч зі спецпредставником США Келлогом

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом. Про це журналісту УНН підтвердили в Офісі Президента.

Деталі

Зараз триває зустріч, однак подробиці переговорів наразі не розголошуються. 

Нагадаємо

Лідери країн Європи проведуть підготовчу зустріч із президентом України у Вашингтоні. Це відбудеться перед його зустріччю з Дональдом Трампом у Білому домі.

Ольга Розгон

Кіт Келлог
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна