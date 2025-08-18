Зеленський проводить зустріч зі спецпредставником США Келлогом

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом. Про це журналісту УНН підтвердили в Офісі Президента.

Деталі

Зараз триває зустріч, однак подробиці переговорів наразі не розголошуються.

Нагадаємо

Лідери країн Європи проведуть підготовчу зустріч із президентом України у Вашингтоні. Це відбудеться перед його зустріччю з Дональдом Трампом у Білому домі.