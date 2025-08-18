Зеленський проводить зустріч зі спецпредставником США Келлогом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрічається зі спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом. Подробиці переговорів наразі не розголошуються.
Деталі
Зараз триває зустріч, однак подробиці переговорів наразі не розголошуються.
Нагадаємо
Лідери країн Європи проведуть підготовчу зустріч із президентом України у Вашингтоні. Це відбудеться перед його зустріччю з Дональдом Трампом у Білому домі.