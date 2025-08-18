Зеленский проводит встречу со спецпредставителем США Келлогом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встречается со специальным представителем США по вопросам Украины Китом Келлогом. Подробности переговоров пока не разглашаются.
Детали
Сейчас идет встреча, однако подробности переговоров пока не разглашаются.
Напомним
Лидеры стран Европы проведут подготовительную встречу с президентом Украины в Вашингтоне. Это произойдет перед его встречей с Дональдом Трампом в Белом доме.