Зеленский проводит встречу со спецпредставителем США Келлогом

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Китом Келлогом. Об этом журналисту УНН подтвердили в Офисе Президента.

Детали

Сейчас идет встреча, однако подробности переговоров пока не разглашаются.

Напомним

Лидеры стран Европы проведут подготовительную встречу с президентом Украины в Вашингтоне. Это произойдет перед его встречей с Дональдом Трампом в Белом доме.