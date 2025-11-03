$42.080.01
15:27 • 1942 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 5792 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 9826 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 16064 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 12938 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 13505 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 27554 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 32696 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34 • 29532 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09 • 25206 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
Троє людей загинули, вісім зникли безвісти внаслідок лавини на піку Гімалаїв у Непалі

Київ • УНН

 • 1274 перегляди

Внаслідок сходження лавини на горі Ялунг-Рі Гімал у Непалі загинули троє альпіністів, вісім зникли безвісти. Серед зниклих п'ятеро іноземців, пошуки тривають.

Троє людей загинули, вісім зникли безвісти внаслідок лавини на піку Гімалаїв у Непалі

Троє альпіністів загинули, а вісім інших зникли безвісти після того, як лавина накрила альпіністську експедицію на гімалайській вершині в Непалі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію, пише УНН.

Деталі

Серед зниклих безвісти на горі Ялунг-Рі Гімал, яка піднімається на 5630 метрів в окрузі Долакха на північний схід від Катманду, було п'ятеро іноземних громадян, повідомив представник поліції Г'ян Кумар Махато. Громадянство загиблих або зниклих безвісти іноземців не було одразу відоме.

За словами Махато, чотирьох поранених альпіністів евакуювали до сусіднього села, і пошуки зниклих безвісти альпіністів, зокрема за допомогою гелікоптера, тривають..

Ми також відправили наземні пошуково-рятувальні групи з армії та поліції та чекаємо розвитку подій

- повідомив він.

Ялунг-Рі розташований у долині Ролвалінг на північному сході Непалу, і альпіністи там стикаються з постійною небезпекою через лід і сніг, які вкривають скелю.

Доповнення

П'ять німецьких альпіністів загинули внаслідок сходження лавини на горі Ортлер у Південному Тіролі. Одна з груп альпіністів була повністю похована під снігом, але також понад добу тривали пошуки зниклих безвісти батька та 17-річної доньки, тіла яких знайшли у неділю.

Троє хорватських альпіністів зі Спліта загинули 6 жовтня під вершиною гори Тоска в Юлійських Альпах через сходження лавини. Рятувальники виявили тіла всіх трьох на висоті 1800 метрів після тимчасової зупинки операції через складні погодні умови.

Павло Зінченко

