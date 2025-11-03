Троє людей загинули, вісім зникли безвісти внаслідок лавини на піку Гімалаїв у Непалі

Троє альпіністів загинули, а вісім інших зникли безвісти після того, як лавина накрила альпіністську експедицію на гімалайській вершині в Непалі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію, пише УНН.

Деталі

Серед зниклих безвісти на горі Ялунг-Рі Гімал, яка піднімається на 5630 метрів в окрузі Долакха на північний схід від Катманду, було п'ятеро іноземних громадян, повідомив представник поліції Г'ян Кумар Махато. Громадянство загиблих або зниклих безвісти іноземців не було одразу відоме.

За словами Махато, чотирьох поранених альпіністів евакуювали до сусіднього села, і пошуки зниклих безвісти альпіністів, зокрема за допомогою гелікоптера, тривають..

Ми також відправили наземні пошуково-рятувальні групи з армії та поліції та чекаємо розвитку подій - повідомив він.

Ялунг-Рі розташований у долині Ролвалінг на північному сході Непалу, і альпіністи там стикаються з постійною небезпекою через лід і сніг, які вкривають скелю.

Доповнення

П'ять німецьких альпіністів загинули внаслідок сходження лавини на горі Ортлер у Південному Тіролі. Одна з груп альпіністів була повністю похована під снігом, але також понад добу тривали пошуки зниклих безвісти батька та 17-річної доньки, тіла яких знайшли у неділю.

Троє хорватських альпіністів зі Спліта загинули 6 жовтня під вершиною гори Тоска в Юлійських Альпах через сходження лавини. Рятувальники виявили тіла всіх трьох на висоті 1800 метрів після тимчасової зупинки операції через складні погодні умови.