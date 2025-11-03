Три человека погибли, восемь пропали без вести в результате лавины на пике Гималаев в Непале
Киев • УНН
В результате схода лавины на горе Ялунг-Ри Гимал в Непале погибли трое альпинистов, восемь пропали без вести. Среди пропавших пятеро иностранцев, поиски продолжаются.
Трое альпинистов погибли, а восемь других пропали без вести после того, как лавина накрыла альпинистскую экспедицию на гималайской вершине в Непале. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию, пишет УНН.
Подробности
Среди пропавших без вести на горе Ялунг-Ри Гимал, которая поднимается на 5630 метров в округе Долакха к северо-востоку от Катманду, было пятеро иностранных граждан, сообщил представитель полиции Гьян Кумар Махато. Гражданство погибших или пропавших без вести иностранцев не было сразу известно.
По словам Махато, четверо раненых альпинистов были эвакуированы в соседнюю деревню, и поиски пропавших без вести альпинистов, в том числе с помощью вертолета, продолжаются.
Мы также отправили наземные поисково-спасательные группы из армии и полиции и ждем развития событий
Ялунг-Ри расположен в долине Ролвалинг на северо-востоке Непала, и альпинисты там сталкиваются с постоянной опасностью из-за льда и снега, которые покрывают скалу.
Дополнение
Пять немецких альпинистов погибли в результате схода лавины на горе Ортлер в Южном Тироле. Одна из групп альпинистов была полностью погребена под снегом, но также более суток продолжались поиски пропавших без вести отца и 17-летней дочери, тела которых нашли в воскресенье.
Трое хорватских альпинистов из Сплита погибли 6 октября под вершиной горы Тоска в Юлийских Альпах из-за схода лавины. Спасатели обнаружили тела всех троих на высоте 1800 метров после временной остановки операции из-за сложных погодных условий.