Протестувальники на Мадагаскарі вперше вийшли на площу під військовим ескортом
Київ • УНН
На Мадагаскарі протестувальники вперше з початку демонстрацій вийшли на площу 13 травня в Антананаріву під військовим ескортом. Протести, що розпочалися через нестачу води та електроенергії, загострилися, ставши викликом для правління президента Андрі Раджуеліни.
У суботу протестувальники на Мадагаскарі вперше з початку демонстрацій минулого місяця вийшли на площу 13 травня в Антананаріву під військовим ескортом, передає УНН із посиданням на Reuters.
Деталі
Протести, натхненні рухами покоління Z у Кенії та Непалі, розпочалися 25 вересня через нестачу води та електроенергії, але з того часу загострилися, що стало найсерйознішим викликом для правління президента Андрі Раджуеліни з моменту його переобрання у 2023 році.
Раніше в суботу деякі військові з армійського підрозділу, який допоміг Раджуеліні захопити владу в результаті державного перевороту 2009 року, закликали своїх товаришів-солдатів не виконувати накази та підтримати протести, очолювані молоддю, повідомляють місцеві ЗМІ.
Елітний підрозділ CAPSAT, який відіграв ключову роль у становленні Раджуеліни, опублікував рідкісний публічний заклик до солідарності з демонстрантами, які вимагають його відставки.
Відео, що поширюються в соціальних мережах, показують, як солдати CAPSAT закликають своїх товаришів-солдатів "підтримати народ".
Військові лідери, включаючи начальника штабу та високопосадовця Міністерства збройних сил, закликали війська до обговорень та діалогу.
Відео, трансльоване місцевими ЗМІ, показує, як деякі солдати вийшли з казарм, щоб супроводжувати протестувальників на площу 13 травня, місце багатьох політичних повстань, яка під час заворушень була посилено охоронювана та закрита.
Демонстранти вимагають, щоб Раджуеліна пішов у відставку, вибачився перед країною та розпустив сенат і виборчу комісію.
Минулого тижня він розпустив свій кабінет міністрів і призначив нового прем'єр-міністра.
За даними Організації Об'єднаних Націй, у заворушеннях загинуло щонайменше 22 людини та 100 отримали поранення. Уряд Мадагаскара заперечив ці цифри, а Раджуеліна заявив цього тижня, що в протестах загинуло 12 людей.
