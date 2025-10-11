$41.510.00
УНН Lite
Протестующие на Мадагаскаре впервые вышли на площадь под военным эскортом

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

На Мадагаскаре протестующие впервые с начала демонстраций вышли на площадь 13 мая в Антананариву под военным эскортом. Протесты, начавшиеся из-за нехватки воды и электроэнергии, обострились, став вызовом для правления президента Андри Радзуэлины.

Протестующие на Мадагаскаре впервые вышли на площадь под военным эскортом

В субботу протестующие на Мадагаскаре впервые с начала демонстраций в прошлом месяце вышли на площадь 13 мая в Антананариву под военным эскортом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Протесты, вдохновленные движениями поколения Z в Кении и Непале, начались 25 сентября из-за нехватки воды и электроэнергии, но с тех пор обострились, что стало самым серьезным вызовом для правления президента Андри Радзуэлины с момента его переизбрания в 2023 году.

Ранее в субботу некоторые военные из армейского подразделения, которое помогло Радзуэлине захватить власть в результате государственного переворота 2009 года, призвали своих товарищей-солдат не выполнять приказы и поддержать протесты, возглавляемые молодежью, сообщают местные СМИ.

Элитное подразделение CAPSAT, сыгравшее ключевую роль в становлении Радзуэлины, опубликовало редкий публичный призыв к солидарности с демонстрантами, требующими его отставки.

Видео, распространяемые в социальных сетях, показывают, как солдаты CAPSAT призывают своих товарищей-солдат "поддержать народ".

Военные лидеры, включая начальника штаба и высокопоставленного чиновника Министерства вооруженных сил, призвали войска к обсуждениям и диалогу.

Видео, транслируемое местными СМИ, показывает, как некоторые солдаты вышли из казарм, чтобы сопровождать протестующих на площадь 13 мая, место многих политических восстаний, которая во время беспорядков была усиленно охраняема и закрыта.

Демонстранты требуют, чтобы Радзуэлина ушел в отставку, извинился перед страной и распустил сенат и избирательную комиссию.

На прошлой неделе он распустил свой кабинет министров и назначил нового премьер-министра.

По данным Организации Объединенных Наций, в беспорядках погибло по меньшей мере 22 человека и 100 получили ранения. Правительство Мадагаскара отрицает эти цифры, а Радзуэлина заявил на этой неделе, что в протестах погибло 12 человек.

Антонина Туманова

