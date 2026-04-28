ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
5.2м/с
33%
751мм
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Дмитрий Говсеев
Алексей Нейжпапа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 16974 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 30784 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 46916 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 45789 просмотра
Акционеры Warner Bros. одобрили поглощение компанией Paramount за $81 млрд23 апреля, 16:44 • 65071 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Отопление

россияне подделали видео с переводчицей жестового языка во время речи Зеленского - ЦПД

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Пропаганда рф распространяет смонтированное видео с переводчицей жестового языка, которая якобы держит табличку о лжи. ЦПД подтвердил использование дипфейка.

российские пропагандистские ресурсы распространяют сфальсифицированное видео, на котором переводчица жестового языка якобы показывает табличку с надписью "Вам врут" во время трансляции заявления Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В Центре подчеркнули, что ролик является подделкой, созданной с помощью искусственного интеллекта и видеомонтажа.

По данным ЦПД, для фейка использовали настоящую запись эфира телеканала "Киев24", однако движения переводчицы были полностью изменены, а табличку добавили искусственно.

Телеканал уже официально опроверг достоверность этого видео.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что подобные вбросы являются частью системной кампании россии, направленной на дискредитацию украинского руководства и дестабилизацию ситуации внутри страны.

Используя технологии дипфейка, враг пытается создать иллюзию внутреннего сопротивления и подорвать доверие к власти

- подчеркнули в ЦПД.

Андрей Тимощенков

ОбществоПолитика
ИИ (искусственный интеллект)
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина