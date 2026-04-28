россияне подделали видео с переводчицей жестового языка во время речи Зеленского - ЦПД
Киев • УНН
Пропаганда рф распространяет смонтированное видео с переводчицей жестового языка, которая якобы держит табличку о лжи. ЦПД подтвердил использование дипфейка.
российские пропагандистские ресурсы распространяют сфальсифицированное видео, на котором переводчица жестового языка якобы показывает табличку с надписью "Вам врут" во время трансляции заявления Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
В Центре подчеркнули, что ролик является подделкой, созданной с помощью искусственного интеллекта и видеомонтажа.
По данным ЦПД, для фейка использовали настоящую запись эфира телеканала "Киев24", однако движения переводчицы были полностью изменены, а табличку добавили искусственно.
Телеканал уже официально опроверг достоверность этого видео.
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что подобные вбросы являются частью системной кампании россии, направленной на дискредитацию украинского руководства и дестабилизацию ситуации внутри страны.
Используя технологии дипфейка, враг пытается создать иллюзию внутреннего сопротивления и подорвать доверие к власти
