Месси пожертвовал €80 тыс. на восстановление района, пострадавшего от лесных пожаров недалеко от Мадрида
Киев • УНН
Аргентинский футболист Лионель Месси выделил 80 тысяч евро на восстановление западного Мадрида после масштабных лесных пожаров. Об этом сообщила президент региона Исабель Диас Аюсо.
Аргентинский футболист Лионель Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление территории на западе Мадрида, пострадавшей в результате масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
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О благотворительном взносе футболиста сообщила президент Мадридского региона Изабель Диас Аюсо.
Лео Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление западного Мадрида. Я хочу поблагодарить его и сказать, что мадридцы надеются вскоре встретить его аплодисментами, которых он заслуживает
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Лесные пожары нанесли значительный ущерб западным районам вблизи столицы Испании. Огонь уничтожил часть природных территорий и имущества местных жителей, а также вынудил многих людей покинуть свои дома.
Месси уже много лет занимается благотворительностью. В 2007 году он основал Фонд Лео Месси, который реализует проекты в сферах здравоохранения, образования и спорта, направленные на поддержку детей и молодежи.
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