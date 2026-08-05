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Месси пожертвовал €80 тыс. на восстановление района, пострадавшего от лесных пожаров недалеко от Мадрида

Киев • УНН

 • 4080 просмотра

Аргентинский футболист Лионель Месси выделил 80 тысяч евро на восстановление западного Мадрида после масштабных лесных пожаров. Об этом сообщила президент региона Исабель Диас Аюсо.

Месси пожертвовал €80 тыс. на восстановление района, пострадавшего от лесных пожаров недалеко от Мадрида

Аргентинский футболист Лионель Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление территории на западе Мадрида, пострадавшей в результате масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

О благотворительном взносе футболиста сообщила президент Мадридского региона Изабель Диас Аюсо.

Лео Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление западного Мадрида. Я хочу поблагодарить его и сказать, что мадридцы надеются вскоре встретить его аплодисментами, которых он заслуживает

– написала она на платформе X.

В Испании отменили чрезвычайное положение, объявленное из-за пожаров в Авиле и Мадриде30.07.26, 19:50 • 4302 просмотра

Лесные пожары нанесли значительный ущерб западным районам вблизи столицы Испании. Огонь уничтожил часть природных территорий и имущества местных жителей, а также вынудил многих людей покинуть свои дома.

Месси уже много лет занимается благотворительностью. В 2007 году он основал Фонд Лео Месси, который реализует проекты в сферах здравоохранения, образования и спорта, направленные на поддержку детей и молодежи.

Убытки от пожаров в Европе превысили 3 млрд евро - FT03.08.26, 14:59 • 3502 просмотра

Степан Гафтко

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