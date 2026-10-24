$45.0550.44
ukenru
09:44 • 4546 просмотра
95% брони для ОПК и энергетики и координационный центр - разъяснили изменения в бронировании
08:37 • 10619 просмотра
Скорость Starlink восстановлена, до более чем 400 км/ч - министр обороны
08:20 • 10924 просмотра
Силы обороны поразили связанные с ракетной программой рф производства и самолёт - Генштаб
07:18 • 12863 просмотра
Новые переговоры США, Украины и рф возможны в Абу-Даби или Швейцарии - Reuters
05:29 • 16847 просмотра
За ночь уничтожили 101 из 126 запущенных рф дронов, до 82% - реактивные
24 октября, 00:58 • 29871 просмотра
Зеленский заявил о готовности завершить войну по нынешней линии фронта
23 октября, 23:56 • 27783 просмотра
Конец войны приблизит только дипломатическое решение вопроса Донбасса — Рубио
23 октября, 21:21 • 25763 просмотра
Трамп пригрозил Украине и России 200%-ными пошлинами, если они не подпишут мирное соглашение
23 октября, 19:39 • 25261 просмотра
Украина вводит прекращение огня с 03:00 27 октября для проведения гуманитарной операции в Олешках - Генштаб
23 октября, 19:29 • 34986 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0м/с
94%
756мм
Популярные новости
Metro в России передала 1 млрд рублей фонду поддержки армии РФ24 октября, 01:29 • 18942 просмотра
Я не играю в игры с Трампом: Зеленский объяснил разницу между ним и Путиным24 октября, 02:26 • 14002 просмотра
Что празднуют 24 октября в Украине и мире24 октября, 02:57 • 4488 просмотра
Ридли Скотт готовит новый фильм о "Чужом"06:04 • 12383 просмотра
У Starlink фиксируют восстановление работы на свыше 160 км/ч - экс-советник министра обороны06:52 • 13288 просмотра
публикации
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод10:00 • 1266 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 34986 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 41505 просмотра
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
Эксклюзив
23 октября, 10:30 • 37748 просмотра
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?23 октября, 07:42 • 44091 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Марко Рубио
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Крым
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Ридли Скотт готовит новый фильм о "Чужом"06:04 • 12444 просмотра
Тренер "Баварии" Венсан Компани потерял сознание на тренировке, его госпитализировали23 октября, 18:46 • 24216 просмотра
Топ-7 детективных фильмов, которые будут держать в напряжении до концаPhoto23 октября, 15:07 • 26915 просмотра
Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет23 октября, 14:14 • 32024 просмотра
Финское круглосуточное шоу о щенках собрало миллионы зрителей и стало телевизионным хитомPhoto23 октября, 13:50 • 32457 просмотра
Актуальное
Старлинк
Ракетный комплекс "Панцирь"
Шахед-136
Хранитель
SpaceX Starship

95% брони для ОПК и энергетики и координационный центр - разъяснили изменения в бронировании

Киев • УНН

 • 4584 просмотра

Кабмин снизил лимит бронирования для оборонных и топливно-энергетических предприятий до 95%. Также создан Координационный центр.

95% брони для ОПК и энергетики и координационный центр - разъяснили изменения в бронировании

Кабмин снизил лимит бронирования на оборонных и энергетических предприятиях до 95% и создал Координационный центр по организации бронирования. Изменения разъяснили в Минэкономики 24 октября, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, правительство на заседании 23 октября создало Координационный центр по организации бронирования, уточнило определение критичности и инициировало пересмотр отраслевых и региональных критериев критичности с учетом новых требований. Кроме того, правительство обновило предельные объемы бронирования для отдельных категорий предприятий.

"Решение направлено на обеспечение баланса между потребностями Сил обороны и стабильной работой экономики, критической инфраструктуры и предприятий, от которых зависит жизнеобеспечение населения. Основной принцип остается неизменным: бронирование должно обеспечивать сохранение работников, без которых предприятие не может выполнять критически важные для государства функции", - пояснили в Минэкономики.

Максимальный уровень бронирования для энергетики и ОПК больше не будет составлять 100% — когда введут новые правила23.10.26, 18:08 • 16412 просмотров

Критичность и пересмотр критериев

Решением правительства уточнено определение критической важности. В связи с этим центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности с учетом определения в течение 10 дней с момента вступления изменений в силу. Обновленные критерии согласовываются Координационным центром. 

Пересмотр критериев - стандартная процедура, которая регулярно осуществляется соответствующими органами власти. Он не тождествен автоматическому пересмотру статусов всех предприятий. Предприятия, ранее признанные критически важными по критериям, которые не будут изменены по результатам пересмотра (обычно таких предприятий подавляющее большинство), сохранят статус критически важного.

Предельные объемы бронирования

Правительство пересмотрело предельные объемы бронирования для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов - до 95% военнообязанных работников

- сообщили в Минэкономики.

Эти показатели, как указано, определяют допустимые пределы бронирования для соответствующих категорий предприятий.

"Снижение предельных объемов не должно касаться критически важного персонала: работники, которые непосредственно обеспечивают производственный процесс, выполнение оборонных контрактов, оперативные, ремонтные и аварийно-восстановительные работы, должны быть забронированы в полном объеме. Руководитель предприятия самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах лимита, поэтому снижение касается прежде всего вспомогательного и обслуживающего персонала. Подчеркиваем, что граждане, имеющие отсрочку по другим основаниям, в частности многодетные родители, опекуны и т. п., учитываются в квоте при расчете предельного процента забронированных", - подчеркнули в Минэкономики.

Координационный центр по организации бронирования 

Координационный центр по организации бронирования - это временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров Украины. К его работе будут привлекаться представители органов власти, ответственных за экономику, оборону, безопасность, гуманитарную политику и функционирование критической инфраструктуры. Сопредседателями Координационного центра являются заместитель министра экономики и окружающей среды и заместитель министра обороны.

Основные задачи Центра, как указано:

  • согласование отраслевых и региональных критериев критичности и предоставление рекомендаций по их доработке;
    • рассмотрение обращений государственных органов по вопросу определения предприятий критически важными;
      • предоставление рекомендаций по отмене статуса критически важного предприятия, в частности при наличии оснований, предоставленных правоохранительными органами;
        • согласование увеличения объемов бронирования свыше 50%.

          Положением о Центре установлены четкие процедуры работы этого консультативно-совещательного органа. В частности, предусмотрены жесткие сроки рассмотрения обращений органов власти - не более месяца. В случае обоснованной необходимости госорган может обратиться по вопросу безотлагательного рассмотрения обращения. В таком случае предложения и рекомендации предоставляются Координационным центром в срок не более семи рабочих дней со дня получения обращения.

          Решения об определении предприятий критически важными остаются в компетенции уполномоченных государственных органов. При этом предложения Координационного центра подлежат рассмотрению ЦОВВ и ОВА.

          В настоящее время, в соответствии с законодательством, увеличение объемов бронирования военнообязанных по критериям согласовывает Межведомственная рабочая группа, которую возглавляет министр обороны, а отраслевые и региональные критерии устанавливаются органами власти по согласованию с Минобороны и Минэкономики.

          Юлия Шрамко

          ОбществоВойна в УкраинеЭкономикаПолитика
          Законы
          Энергетика
          Кабинет Министров Украины
          Мобилизация
          Военное положение
          Война в Украине
          Электроэнергия
          Министерство обороны Украины