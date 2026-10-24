95% брони для ОПК и энергетики и координационный центр - разъяснили изменения в бронировании

Кабмин снизил лимит бронирования на оборонных и энергетических предприятиях до 95% и создал Координационный центр по организации бронирования. Изменения разъяснили в Минэкономики 24 октября, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, правительство на заседании 23 октября создало Координационный центр по организации бронирования, уточнило определение критичности и инициировало пересмотр отраслевых и региональных критериев критичности с учетом новых требований. Кроме того, правительство обновило предельные объемы бронирования для отдельных категорий предприятий.

"Решение направлено на обеспечение баланса между потребностями Сил обороны и стабильной работой экономики, критической инфраструктуры и предприятий, от которых зависит жизнеобеспечение населения. Основной принцип остается неизменным: бронирование должно обеспечивать сохранение работников, без которых предприятие не может выполнять критически важные для государства функции", - пояснили в Минэкономики.

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Критичность и пересмотр критериев

Решением правительства уточнено определение критической важности. В связи с этим центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности с учетом определения в течение 10 дней с момента вступления изменений в силу. Обновленные критерии согласовываются Координационным центром.

Пересмотр критериев - стандартная процедура, которая регулярно осуществляется соответствующими органами власти. Он не тождествен автоматическому пересмотру статусов всех предприятий. Предприятия, ранее признанные критически важными по критериям, которые не будут изменены по результатам пересмотра (обычно таких предприятий подавляющее большинство), сохранят статус критически важного.

Предельные объемы бронирования

Правительство пересмотрело предельные объемы бронирования для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов - до 95% военнообязанных работников - сообщили в Минэкономики.

Эти показатели, как указано, определяют допустимые пределы бронирования для соответствующих категорий предприятий.

"Снижение предельных объемов не должно касаться критически важного персонала: работники, которые непосредственно обеспечивают производственный процесс, выполнение оборонных контрактов, оперативные, ремонтные и аварийно-восстановительные работы, должны быть забронированы в полном объеме. Руководитель предприятия самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах лимита, поэтому снижение касается прежде всего вспомогательного и обслуживающего персонала. Подчеркиваем, что граждане, имеющие отсрочку по другим основаниям, в частности многодетные родители, опекуны и т. п., учитываются в квоте при расчете предельного процента забронированных", - подчеркнули в Минэкономики.

Координационный центр по организации бронирования

Координационный центр по организации бронирования - это временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров Украины. К его работе будут привлекаться представители органов власти, ответственных за экономику, оборону, безопасность, гуманитарную политику и функционирование критической инфраструктуры. Сопредседателями Координационного центра являются заместитель министра экономики и окружающей среды и заместитель министра обороны.

Основные задачи Центра, как указано:

согласование отраслевых и региональных критериев критичности и предоставление рекомендаций по их доработке;

рассмотрение обращений государственных органов по вопросу определения предприятий критически важными;

предоставление рекомендаций по отмене статуса критически важного предприятия, в частности при наличии оснований, предоставленных правоохранительными органами;

согласование увеличения объемов бронирования свыше 50%.

Положением о Центре установлены четкие процедуры работы этого консультативно-совещательного органа. В частности, предусмотрены жесткие сроки рассмотрения обращений органов власти - не более месяца. В случае обоснованной необходимости госорган может обратиться по вопросу безотлагательного рассмотрения обращения. В таком случае предложения и рекомендации предоставляются Координационным центром в срок не более семи рабочих дней со дня получения обращения.

Решения об определении предприятий критически важными остаются в компетенции уполномоченных государственных органов. При этом предложения Координационного центра подлежат рассмотрению ЦОВВ и ОВА.

В настоящее время, в соответствии с законодательством, увеличение объемов бронирования военнообязанных по критериям согласовывает Межведомственная рабочая группа, которую возглавляет министр обороны, а отраслевые и региональные критерии устанавливаются органами власти по согласованию с Минобороны и Минэкономики.