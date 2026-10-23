Максимальный уровень бронирования для энергетики и ОПК больше не будет составлять 100% — когда введут новые правила

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Правительство финализировало изменения в системе бронирования — максимальный уровень бронирования, в частности для энергетики и ОПК, больше не будет составлять 100%, а Министерство обороны усиливает ответственность за уклонение от службы. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

По словам Корецкого, главная задача — честные и понятные правила для всех, кто работает в тылу, и прежде всего для тех, кто воюет.

Ежемесячно количество забронированных возрастает на десятки тысяч. А люди, которые защищают страну пятый год, должны иметь возможность возвращаться со службы домой. Поэтому принимаем сложные, но необходимые решения — сообщил премьер.

Корецкий также очертил перечень решений и изменений:

Первое. Критичность предприятия отделяем от его экономических показателей.

Критическими должны быть сферы, которые реально работают на оборону и экономику: ОПК, энергетика, связь, логистика, ЖКХ и другие. Для них ничего не изменится. В то же время отраслевые и региональные критерии критичности будут обновлены и проверены на предмет злоупотреблений.

Второе. Максимальный уровень бронирования, в частности для энергетики и ОПК, больше не будет составлять 100%.

Безусловное полное бронирование нечестно по отношению к тем, кто служит, и открывает пространство для злоупотреблений. Были компании, созданные специально под бронирование, и это стало бизнесом.

В то же время работу тех, кто производит вооружение или поддерживает критическую инфраструктуру, не ослабим. Если для бесперебойной работы потребуется забронировать больше сотрудников, предприятие сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр.

Третье. Министерство обороны усиливает ответственность за уклонение от службы. Правила должны быть одинаковыми для всех.

Четвертое. Готовим механизм 100%-ного бронирования при условии выполнения мобилизационного обязательства.

Предприятие сможет полностью бронировать работников, если регулярно добровольно привлекать часть из них к военной службе. Принципиально важно, чтобы человек знал, куда идет и на какой срок. За ним сохраняются рабочее место и зарплата.

Условия проработают Минобороны и Минэкономики вместе с бизнесом. Цель правительства — утвердить прозрачный и действенный механизм до 1 декабря. Это даст уверенность тем, кто на фронте: ротация возможна, и на их место придут другие. А тем, кто идет служить, — что они идут на четко определенный срок. Конечная цель — чтобы никто никого не искал на улицах. Должна быть понятная система, где каждый знает свои права и обязанности — добавил Корецкий.

По его словам, эти решения не означают усиления мобилизации уже завтра. Они нужны прежде всего для того, чтобы навести порядок в бронировании и искоренить злоупотребления.

В то же время мы как государство и общество должны быть готовы к любому развитию событий, в частности к усилению мобилизации в России. Мы ведем войну за выживание государства и наших людей. Эти решения непростые, но их необходимо принимать — резюмировал премьер.

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