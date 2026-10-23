Максимальний рівень бронювання для енергетики та ОПК більше не буде 100% - коли запровадять нові правила

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Уряд фіналізував зміни в системі бронювання - максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%, а Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

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За словами Корецького, головне завдання — чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, і насамперед для тих, хто воює.

Щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч. А люди, які захищають країну п’ятий рік, повинні мати можливість повертатися зі служби додому. Тому ухвалюємо складні, але необхідні рішення - повідомив прем'єр.

Корецький також окреслив перелік рішень та змін:

Перше. Критичність підприємства відокремлюємо від його економічних показників.

Критичними мають бути сфери, які реально працюють на оборону та економіку: ОПК, енергетика, зв’язок, логістика, ЖКП та інші. Для них нічого не зміниться. Водночас галузеві та регіональні критерії критичності буде оновлено й перевірятимуть на зловживання.

Друге. Максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%.

Безумовне повне бронювання нечесне щодо тих, хто служить, і відкриває простір для зловживань. Були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом.

Водночас роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, не послабимо. Якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.

Третє. Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби. Правила мають бути однакові для всіх.

Четверте. Готуємо механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання.

Підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби. Принципово, щоб людина знала, куди йде і на який термін. За нею зберігаються робоче місце і зарплата.

Умови пропрацюють Міноборони та Мінекономіки разом із бізнесом. Мета уряду — затвердити прозорий і дієвий механізм до 1 грудня. Це дасть впевненість тим, хто на фронті: ротація можлива, і на їхнє місце прийдуть інші. А тим, хто йде служити, — що вони йдуть на чітко визначений термін. Кінцева мета — щоб ніхто нікого не шукав на вулицях. Має бути зрозуміла система, де кожен знає свої права й обов'язки - додав Корецький.

За його словами, ці рішення не означають посилення мобілізації вже завтра. Вони потрібні насамперед, щоб навести лад у бронюванні й викорінити зловживання.

Водночас, ми як держава і суспільство маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, зокрема до посилення мобілізації в Росії. Ми ведемо війну за виживання держави і наших людей. Ці рішення непрості, але їх потрібно ухвалювати - резюмував прем'єр.

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