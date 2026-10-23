Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение

Украинская экономика рискует столкнуться с новой волной сокращения производства, потери рабочих мест и падения деловой активности в случае усиления ограничений на бронирование работников стратегически важных предприятий. Согласно результатам моделирования Advanter Group, ВВП Украины по итогам 2026 года может сократиться на 0,5%, тогда как потери бизнеса от российских обстрелов уже превышают 10 млрд долларов. На этом фоне дополнительные кадровые ограничения могут углубить экономический кризис, пишет УНН.

Эффект снежного кома: чем грозит экономике сокращение бронирования

Дискуссия вокруг предложенных правительством изменений в правилах бронирования военнообязанных вышла далеко за пределы кадровой политики отдельных предприятий. В условиях войны, постоянных российских обстрелов, кадрового дефицита и ограниченного доступа к финансированию дополнительные ограничения могут повлиять на экономическую устойчивость государства в целом.

Как объяснил УНН основатель группы компаний Advanter Group и сообщества Board, соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач, проведенное аналитиками моделирование свидетельствует о приближении экономики Украины к критической черте. По его словам, негативные тенденции уже наблюдаются в ряде ключевых отраслей, а дополнительные ограничения для бизнеса могут ускорить экономический спад.

Наше моделирование показывает, что экономика Украины уже приближается к критической черте. По нашим оценкам, по итогам этого года ВВП может сократиться на 0,5%. Потери бизнеса от российских обстрелов уже превышают 10 миллиардов долларов – рассказал Длигач.

Разрушение производственных мощностей, повреждение энергетической инфраструктуры и перебои с логистикой уже создают значительные финансовые нагрузки на бизнес. Дополнительный дефицит квалифицированных работников может сделать восстановление поврежденных предприятий экономически невозможным.

По оценкам Advanter Group, в нынешних условиях лишь около 60% предприятий смогут восстановиться после российских ударов. Остальные рискуют столкнуться с длительным простоем или невозможностью полноценно восстановить деятельность.

Все это может запустить эффект снежного кома: ухудшение условий работы бизнеса будет приводить к сокращению персонала, снижению деловой активности и дальнейшему замедлению экономики – предупреждает Длигач.

Потеря работников ограничивает производственные возможности предприятий, что приводит к сокращению объемов продукции и услуг. Снижение производства, в свою очередь, означает меньшие доходы бизнеса, а значит, сокращение налоговых поступлений и ослабление внутреннего спроса.

Особенно опасным такой сценарий является для экономики во время войны, когда государство одновременно ищет пути увеличения финансирования обороны, поддержки критической инфраструктуры и сохранения собственного производственного потенциала.

Представители 16 аналитических центров уже обратились к Президенту Украины, Премьер-министру, профильным министерствам и другим органам власти с призывом пересмотреть предложенные правительством изменения в порядок бронирования военнообязанных.

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Какие отрасли могут пострадать больше всего

По словам Андрея Длигача, кадровый дефицит уже негативно влияет на строительство и логистику. В то же время в последние месяцы существенные потери понесли розничная торговля, производственный сектор и промышленность.

Что касается моделирования влияния предложенных изменений на различные отрасли экономики, то больше всего уже сейчас страдают строительство и логистика. Потенциально под дополнительным давлением могут оказаться также оборонно-промышленный комплекс и энергетика – рассказал экономист.

Для строительной отрасли нехватка работников может означать замедление восстановления поврежденного жилья, промышленных объектов и инфраструктуры. Для логистики – усложнение перевозок, увеличение сроков поставок и дополнительные расходы предприятий, зависящих от стабильной работы транспортных компаний.

Не менее чувствительной является ситуация в промышленности, где подготовка квалифицированных работников часто требует длительного времени. Потеря даже части персонала с узкой специализацией может привести к остановке отдельных производственных процессов.

Отдельную угрозу представляют возможные ограничения для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики. Их работа непосредственно влияет на обороноспособность государства, стабильность энергоснабжения и функционирование других секторов экономики.

В то же время негативные последствия могут распространиться и на смежные отрасли, которые обеспечивают стратегические предприятия комплектующими, материалами, транспортными, ремонтными и другими услугами. Даже если такие компании непосредственно не производят вооружение или электроэнергию, их работа может быть критически необходимой для непрерывности соответствующих производственных процессов. Кроме того, зачастую они также выполняют государственные заказы.

Кроме того, бизнес, работающий за рубежом и являющийся стратегическим для государства, пополняет бюджет валютой. Например, авиакомпании, которые из-за полномасштабной войны были вынуждены релокировать свою деятельность за границу для сохранения флота и персонала, возвращают в Украину валютную выручку, что является дополнительным источником доходов бюджета.

По данным Украинской ассоциации воздушного транспорта, в 2022–2025 годах украинские авиационные предприятия уплатили почти 27 млрд грн налогов и сборов. Компании продолжают выполнять международные перевозки и специализированные авиационные работы за рубежом, обеспечивая экспорт услуг и валютные поступления в бюджет.

Андрей Длигач сообщил, что Advanter Group принимала непосредственное участие в разработке концепции экономического бронирования и бронирования критически важного персонала. Однако предложенный правительством подход отличается от рекомендаций аналитиков.

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Таким образом, потенциальные экономические потери от сокращения бронирования не будут ограничиваться предприятиями, работники которых непосредственно потеряют отсрочку. Из-за производственных и логистических связей негативный эффект может распространяться на целые отрасли.

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Обеспокоенность возможными последствиями правительственных инициатив разделяют и в Верховной Раде.

Как рассказал УНН член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский, парламентский комитет уже рассмотрел вопрос возможного сокращения количества забронированных работников и рекомендовал Кабинету министров воздержаться от таких решений в отношении оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры.

На внеочередном заседании комитета, которое состоялось ровно неделю назад, в четверг, мы выразили свои предостережения и приняли решение, которым рекомендовали Кабинету министров Украины не сокращать количество забронированных работников в этих сферах – отметил Вениславский.

В то же время депутат подчеркнул, что окончательная редакция правительственного постановления пока отсутствует, поэтому оценить его конкретные положения пока невозможно.

По его словам, необходимость упорядочения системы бронирования действительно существует. А рост количества забронированных работников связан как с увеличением числа критически важных предприятий, так и с возможными злоупотреблениями.

Однако, по мнению Вениславского, решение этой проблемы должно начинаться с проверки обоснованности предоставления соответствующих статусов, анализа штатных расписаний и аудита действующей системы, а не с автоматического сокращения количества работников, необходимых для функционирования стратегических предприятий.

Бизнесу нужны стабильные правила, а не постоянный пересмотр условий бронирования

Нельзя пересматривать условия определения критического статуса уже через полтора месяца после предыдущих изменений. Бизнесу нужны предсказуемость и стабильные правила работы – подчеркнул Андрей Длигач.

Постоянное изменение регуляторных условий усложняет долгосрочное планирование деятельности предприятий. Компании, которые заключают контракты, инвестируют в производство и формируют кадровый резерв, должны понимать, смогут ли они обеспечить выполнение своих обязательств.

Неопределённость относительно возможности сохранения ключевых работников создаёт дополнительные риски для инвестиций, выполнения государственных заказов и развития производства.

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко рассказала в комментарии журналистам, что предложенные правительством изменения вызвали серьезную обеспокоенность как среди украинских, так и среди иностранных компаний.

Проблема мобилизации требует комплексного решения

Опрошенные УНН эксперты и народные депутаты подчеркивают, что вопрос мобилизации нельзя рассматривать отдельно от потребностей экономики и обороноспособности государства.

По словам Длигача, вместо создания дополнительных проблем для предприятий необходимо пересматривать подходы к управлению человеческими ресурсами в армии, развивать рекрутинг и искать другие возможности пополнения личного состава.

Отдельным направлением должно стать совершенствование системы ротации военнослужащих и создание условий для возвращения ветеранов в гражданскую экономику. Именно ветераны могли бы усилить работу бизнеса. Это частично компенсировало бы кадровый дефицит и позволило бы предприятиям гибче подходить к бронированию работников.

В то же время, по словам Андрея Длигача, сегодня такого системного возвращения специалистов к гражданской работе практически нет.

Федор Вениславский также подчеркнул, что государство должно использовать все доступные механизмы обеспечения мобилизационных потребностей, не создавая дополнительных рисков для предприятий, от которых зависит обороноспособность Украины.

Важно, чтобы правительство занималось не только пересмотром случаев, когда бронирование было предоставлено необоснованно, но и всеми остальными составляющими этой проблемы. Речь идет о людях, которые уклоняются от мобилизации, военнослужащих, самовольно оставивших части, а также о возможных злоупотреблениях при получении отсрочек и других подобных вопросах – отметил депутат.

Он подчеркнул, что парламентский комитет разделяет обеспокоенность бизнеса по поводу возможных последствий сокращения бронирования, особенно для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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