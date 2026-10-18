Кабмину предлагают ввести мораторий до завершения консультаций по вопросам бронирования

Украинские аналитические центры и представители IT-отрасли раскритиковали предложенные правительством изменения правил бронирования военнообязанных работников. По их мнению, нововведения могут привести к потере квалифицированных кадров, срыву оборонных контрактов, перебоям в работе критической инфраструктуры и усилению коррупционных рисков. Кабмин призывают отказаться от поспешного пересмотра критериев критичности предприятий и провести полноценные консультации с бизнесом, пишет УНН.

13 октября Кабинет министров Украины рассмотрел изменения в постановление, регулирующее порядок бронирования военнообязанных работников. По данным СМИ, во время заседания правительство не приняло окончательного решения относительно уменьшения лимитов бронирования для критически важных предприятий.

Проект постановления предлагал уменьшить процентные лимиты бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора — со 100% до 85%, а для коммунальной сферы — с 75% до 60%.

Бизнес, отраслевые ассоциации, нардепы и экспертное сообщество резко раскритиковали правительственную инициативу, отметив, что КМУ не провел консультации относительно предложенных изменений, а также не учел последствия сокращения лимитов бронирования. Кроме того, постановление, по данным НАЗК, содержит ряд коррупционных рисков. После этого правительство, по данным нарпеда Ярослава Железняка, согласилось провести дополнительные консультации.

Аналитические центры предупреждают о критических рисках для государства

Представители 16 аналитических центров обратились к Президенту Украины, Премьер-министру, профильным министерствам и другим органам власти с призывом пересмотреть предложенные правительством изменения порядка бронирования военнообязанных.

Среди подписантов обращения, которое есть в распоряжении УНН, CASE Украина, Центр экономической стратегии, Институт экономических исследований и политических консультаций, Институт социально-экономической трансформации, Advanter Group и другие экспертные организации.

Авторы обращения поддерживают необходимость борьбы со злоупотреблениями при бронировании, когда предприятия используют этот механизм для незаконного трудоустройства военнообязанных с целью избежать мобилизации. В то же время они убеждены, что правительственная инициатива в итоге может нанести экономике значительно больший ущерб, чем принести пользы.

Предложенные правительством подходы несут критические риски для выполнения оборонных заказов, функционирования энергетической и коммунальной инфраструктуры, непрерывности работы критически важных для населения предприятий, увеличивают коррупционные риски и неопределенность, будут способствовать тенизации экономики и сокращению деловой активности – говорится в обращении.

Аналитики указывают на отсутствие надлежащей оценки экономических последствий предложенных решений. По их словам, правительство не предоставило расчетов относительно возможного влияния изменений на занятость, производство, поступления в бюджет, выполнение оборонных заказов и валютную выручку.

Кстати, на последнем пункте также акцентировали внимание представители авиаотрасли, отмечая, что авиакомпании в настоящее время выполняют международные контракты и обеспечивают поступление валюты в Украину. А сокращение лимитов бронирования может привести к закрытию предприятий или выходу их из-под украинской юрисдикции.

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Третье изменение правил за пять месяцев

В Ассоциации IT Ukraine также критически оценивают правительственную инициативу. Главной проблемой представители технологического сектора называют постоянное изменение условий, при которых предприятия могут получать статус критически важных и бронировать работников.

По данным ассоциации, в течение последних пяти месяцев правительство уже дважды существенно меняло соответствующие правила — в мае и июле. Предприятия были вынуждены повторно подтверждать соответствие обновленным критериям.

Проблема даже не только в содержании отдельных нововведений. Для бизнеса критически важно иметь возможность планировать деятельность, формировать команды, брать на себя долгосрочные контрактные обязательства и понимать хотя бы на полгода — год, по каким правилам будет работать система. Постоянное изменение критериев, квот и процедур создаёт дополнительную административную нагрузку и регуляторную неопределённость — отметили представители IT Ukraine в комментарии УНН.

В ассоциации объясняют, что для большинства компаний базовая квота бронирования уже составляет 50% военнообязанных работников. Однако даже при неизменности этого показателя усложнение процедуры получения статуса критичности может негативно сказаться на работе бизнеса.

Особенность IT-отрасли заключается в зависимости многих проектов от конкретных команд, обладающих специализированными знаниями и компетенциями. Потеря даже нескольких ключевых специалистов может поставить под угрозу выполнение контрактных обязательств, а быстро найти замену узкопрофильным специалистам часто невозможно.

Это создаёт дополнительные риски для компаний, работающих над долгосрочными заказами, в частности иностранными, и обязанных обеспечивать стабильность выполнения проектов.

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Оборонная промышленность может потерять критически важных специалистов

Наиболее остро предложенные изменения восприняли представители оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, Министерство обороны выступило против сокращения лимита бронирования работников ОПК со 100% до 85%.

По словам главы Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дефенс Игоря Фоменко, решение о сокращении бронирования работников ОПК без предварительного анализа последствий может непосредственно повлиять на обеспечение украинских военных вооружением и техникой.

Оборонно-промышленный комплекс Украины крайне негативно воспринял предложенные изменения в правила бронирования, поскольку консультаций с отраслью, по сути, не было. Принимать в настолько сжатые сроки решения, которые непосредственно влияют на обеспечение составляющих сил безопасности и обороны военной техникой и вооружением, неправильно — подчеркнул Фоменко в комментарии УНН.

Он объяснил, что производство вооружения зависит не только от инженеров и конструкторов, но и от работников, которые непосредственно обеспечивают технологические процессы.

Здесь речь идёт не просто о том, что кого-то уволят или мобилизуют. С предприятий могут забрать людей, которые работают на станках, операторов пультов управления, водителей, знающих все необходимые маршруты и локации. Все эти работники выполняют конкретные функции в производственном процессе. Если их не будет, это непосредственно повлияет на работу предприятий, сроки выполнения контрактов и поставки продукции для армии — объяснил Фоменко.

По его словам, представители отраслевых объединений, охватывающих 97% предприятий оборонно-промышленного комплекса, уже обратились к Президенту и Премьер-министру с просьбой не устанавливать лимит бронирования работников оборонных компаний.

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Отдельно Фоменко обращает внимание на взаимозависимость оборонной промышленности, энергетики и коммунального хозяйства. Даже если оборонные предприятия сохранят необходимый персонал, перебои в работе смежных отраслей могут остановить производство.

Особенно опасно создавать дополнительные риски для энергетики накануне зимы. Я понимаю, что во время бронирования могут иметь место определённые злоупотребления или фальсификации. Но если такие случаи есть, их нужно рассматривать адресно, а не вводить ограничения, которые затронут всех — подчёркивает он.

Новый Координационный центр может усложнить бронирование и создать коррупционные риски

Отдельную обеспокоенность бизнеса и аналитических центров вызывает предложение создать Координационный центр по организации бронирования военнообязанных. По замыслу правительства, именно он будет рекомендовать Минобороны, какому предприятию подтверждать статус критического, а какому — нет, и кому увеличивать лимиты бронирования. В его состав должны войти 17 представителей государственных органов и силовых структур. При этом участие представителей бизнеса там не предусматривается.

Аналитики обращают внимание, что из-за введения дополнительного этапа согласования процедура получения статуса критически важного предприятия может занимать до 17 рабочих дней вместо 10, как это происходит сейчас. При этом для ряда других процедур сроки принятия решений проектом постановления вообще не определены.

Также не указан четкий перечень оснований для отмены статуса критически важного предприятия, равно как и возможности для компаний объяснить или обжаловать соответствующее решение центра.

Аналитики напоминают, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в заключении к проекту постановления выявило в проекте коррупциогенные факторы. Кроме того, свои замечания уже высказали Министерство юстиции, Министерство энергетики и Министерство цифровой трансформации.

Здесь есть принципиальный вопрос баланса полномочий и ответственности. То есть государственный орган формально продолжит принимать окончательное решение, но Координационный центр де-факто будет иметь решающее влияние на то, получит ли конкретное предприятие возможность бронировать работников и в каком объеме – добавляют в IT Ukraine.

Там настаивают, что любые негативные решения в отношении предприятий должны быть обоснованными, а компании должны иметь право ознакомиться с материалами, предоставить свои объяснения и обжаловать выводы.

Мораторий и 90-дневный переходный период

Чтобы избежать негативных последствий для экономики, представители аналитических центров предложили правительству пакет первоочередных решений. Они призывают ввести мораторий на пересмотр критериев критичности и отмену соответствующих статусов предприятий до завершения доработки нормативного регулирования.

Кроме того, аналитики предлагают установить 90-дневный переходный период, в течение которого действующая бронь будет действовать. Это позволит предприятиям адаптироваться к новым требованиям без риска внезапной потери персонала.

В течение следующих 30 дней предлагается пересмотреть полномочия Координационного центра, ограничив их консультативно-совещательными функциями, определить прозрачные критерии критичности и четкую процедуру отмены критического статуса предприятия.

Также необходимо провести оценку экономических, фискальных и кадровых последствий предлагаемых изменений.

Для разработки изменений предлагают создать рабочую группу с участием Минэкономики, Минобороны, независимых экспертов и представителей ведущих бизнес-объединений.

Позиция представителей бизнеса, опрошенных УНН после появления правительственной инициативы, едина: борьба со злоупотреблениями в сфере бронирования должна быть адресной. В нынешних условиях нельзя ослаблять предприятия, от которых зависят экономическая устойчивость и обороноспособность государства.

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