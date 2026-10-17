Сокращение бронирования работников ОПК может сорвать поставки оружия на фронт — производители призвали правительство пересмотреть решение

Предложенное правительством сокращение лимитов бронирования работников оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85% может привести к остановке производственных линий, срыву оборонных контрактов и задержкам поставок вооружения военным. Об этом предупреждают представители украинских производителей вооружения. По их словам, возможный мобилизационный эффект от таких ограничений может оказаться несоизмеримым с рисками для обороноспособности страны, пишет УНН.

Правительство планирует ограничить лимиты бронирования

13 октября Кабинет министров Украины рассмотрел изменения в постановление №76, которое регулирует порядок бронирования военнообязанных работников. По данным СМИ, во время заседания правительство не приняло окончательного решения относительно уменьшения лимитов бронирования для критически важных предприятий.

Проект постановления предлагал уменьшить процентные лимиты бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора — со 100% до 85%, а для коммунальной сферы — с 75% до 60%. Соответствующие изменения планируют доработать в течение 5 дней.

Из документа исключили норму об исключении из расчета работников, имеющих отсрочку (студентов, многодетных родителей и других).

Правительство решило создать Координационный центр с участием СБУ, ГУР, СВР и Нацполиции с последующей доработкой соответствующего решения.

В то же время представители бизнеса обратили внимание на то, что предложенные изменения с ними не обсуждались и официальных разъяснений относительно принятых решений бизнес не получил.

Вопрос бронирования напрямую связан с обеспечением боеспособности армии

Представители оборонной промышленности раскритиковали правительственную инициативу, напомнив, что сейчас перед компаниями стоит задача наращивания производства вооружения и его совершенствования.

Мы категорически против. И не поддерживаем уменьшение лимита ни до 85%, ни до 90%, ни до 95%. Мне сложно понять логику такого решения. Государство требует от украинских производителей все больше наращивать производство, быстро совершенствовать вооружение в соответствии с изменениями на поле боя, создавать новые разработки, повышать качество, локализовать комплектующие, развивать собственные технологии и уменьшать зависимость от импорта. И одновременно хочет сократить количество людей, которые должны все это обеспечивать — заявила в комментарии УНН руководитель GR Украинского совета оружейников Валентина Ведровская.

По ее словам, оборонная промышленность должна не просто поддерживать существующие объемы производства, а постоянно расти. Расширение мощностей, освоение новых технологий и разработка вооружения требуют дополнительных квалифицированных работников.

Ведровская, которая ранее служила оператором БПЛА и командиром экипажа, подчеркнула, что не понаслышке знает, насколько критичным для военных является наличие достаточного вооружения.

Я была оператором БПЛА, командиром экипажа. И хорошо помню, как мы могли по две-три недели сидеть без работы просто потому, что не было бортов. Или борта были, мы могли найти цель, но у артиллерии не было снарядов, чтобы ее поразить, — рассказала она, подчеркнув, что вопрос бронирования работников ОПК непосредственно связан с боеспособностью украинской армии. Нельзя требовать от военных результата, не обеспечив их оружием и военной техникой. И точно так же нельзя требовать от производителей больше оружия, забирая людей, которые его производят — подчеркнула представительница Украинского совета оружейников.

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Потеря нескольких работников может остановить целую производственную линию

Генеральный директор Лиги оборонных предприятий Андрей Демченко отмечает, что предприятия уже сталкиваются с трудностями при выполнении государственных контрактов из-за постоянных воздушных тревог и вынужденных перерывов в производственных процессах. Часть компаний вынуждена работать по выходным, чтобы успевать выполнять заказы.

Я очень критически отношусь к предложению правительства сократить лимит бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%. Во-первых, государственные контракты и без того выполняются с большими трудностями. Из-за постоянных воздушных тревог предприятия практически не успевают выполнять заказы в установленные сроки. Если к этому добавится сокращение количества забронированных работников на 15%, ситуация может стать катастрофической - рассказал он в комментарии УНН.

Демченко объяснил, что производство вооружений состоит из последовательных технологических этапов, каждый из которых зависит от работы конкретных специалистов. Например, при изготовлении бронетехники сначала выполняются работы с бронёй, после чего происходит сборка машины, установка оборудования и приборов. Потеря работников на одном из этих этапов может заблокировать весь дальнейший процесс.

Если сократить количество забронированных людей уже на первом звене производства, это повлияет на весь дальнейший процесс. В результате предприятие может не выполнить государственный контракт в установленные сроки - предупреждает Демченко.

Аналогичного мнения придерживается и Валентина Ведровская. По её словам, сокращение количества работников не означает пропорционального уменьшения объёмов производства, поскольку отдельные технологические процессы зависят от небольшого количества узкопрофильных специалистов.

Здесь важно понимать, что производство вооружений не работает по принципу: забрали 15% людей — значит, производство сократилось на 15%. Последствия могут быть значительно серьёзнее. Иногда потеря одного-двух ключевых специалистов способна остановить целую производственную линию или задержать выполнение контракта - пояснила она.

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Мобилизационный эффект несопоставим с рисками для обороноспособности

Представители оборонного сектора отмечают, что правительственная инициатива по сокращению лимитов бронирования не решит проблем с мобилизацией.

Те буквально несколько тысяч людей, которые будут разбронированы вследствие таких действий, точно не решат проблемы мобилизации в Силы обороны, но однозначно подорвут наши возможности по поставкам оружия и боеприпасов армии. И однозначно ударят не только по обороноспособности, но и по экономике Украины - заявил глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский.

По данным NAUDI, украинская оборонная промышленность ежегодно поставляет Силам обороны вооружение и военную технику на сумму более 10 млрд долларов, а частные производители обеспечивают более половины потребностей армии.

В то же время, по оценкам представителей отрасли, работники ОПК составляют не более 10% от общего количества забронированных военнообязанных в Украине.

В Ассоциации считают, что возможный мобилизационный эффект от сокращения бронирования будет несопоставим с рисками потери производственных возможностей.

Предприятия рискуют получить штрафные санкции из-за невыполненных контрактов

Оборонные предприятия заключают государственные контракты, рассчитывая производственные мощности и сроки поставок в соответствии с имеющимся количеством работников. Если после подписания договора часть персонала потеряет бронирование и произойдёт отток кадров, компания может оказаться в ситуации, когда выполнить взятые на себя обязательства перед государством будет невозможно.

Изменение кадровых возможностей предприятия уже после заключения госконтракта создаёт риск нарушения сроков поставки продукции, а значит, и применения предусмотренных договором санкций. Таким образом, предприятия могут оказаться перед двойной проблемой: с одной стороны, государство ожидает своевременного выполнения оборонных заказов, а с другой — предлагает ограничения, которые могут лишить производителей необходимого для этого кадрового ресурса.

Валентина Ведровская отмечает, что подготовка инженеров, конструкторов, технологов и операторов специализированного оборудования может длиться месяцами, а иногда и годами.

Ситуацию усложняет и уже имеющийся острый дефицит рабочих специальностей.

По словам генерального директора Лиги оборонных предприятий, компаниям уже сейчас не хватает слесарей, сварщиков, электриков и других опытных специалистов. Они конкурируют за таких работников, поскольку найти им замену на сегодняшний день чрезвычайно сложно.

При этом, по мнению представителей отрасли, более активное привлечение женщин в оборонную промышленность необходимо, но не может мгновенно решить кадровую проблему.

Нам нужны женщины не вместо мужчин, а вместе с ними. Мы должны увеличивать количество квалифицированных работников, а не сокращать его - подчеркнула представительница Украинского совета оружейников.

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Обсуждений правительственной инициативы с бизнесом не было

Кроме того, представители отрасли указывают на отсутствие понятных расчётов, которые объясняли бы необходимость сокращения лимитов бронирования именно на 15%. По словам Валентины Ведровской, в материалах к проекту правительственного постановления Украинский совет оружейников не увидел оценки возможных последствий для производства и выполнения оборонных контрактов.

Где расчёты? Где оценка последствий для производства и выполнения оборонных контрактов? Мы не можем позволить себе эксперименты с обороноспособностью государства, особенно когда непонятно, на чём основываются предложенные решения - подчеркнула она.

По словам Ведровской, Украинский совет оружейников узнал об инициативе уже после направления проекта постановления на межведомственное согласование. При этом, по её информации, Министерство экономики предложило согласовать документ в течение одного дня.

Это уже третья подобная инициатива правительства за последние два года. По словам Андрея Демченко, из-за постоянного пересмотра правил предприятия вынуждены повторно проходить проверки, подавать документы и подтверждать свою критичность. Хотя только в июле компании прошли соответствующие процедуры. Тогда, по данным Украинского совета оружейников, 14% предприятий не подтвердили статус критически важных.

Дополнительную обеспокоенность вызывает предложенное создание Координационного центра, который будет участвовать в определении критичности предприятий и согласовании объёмов бронирования. По мнению Демченко, это может создать лишний уровень бюрократии, поскольку Министерство обороны уже взаимодействует с предприятиями ОПК, располагает информацией о государственных контрактах и понимает специфику их производства.

Отрасль призывает сохранить 100% бронирования и усилить адресный контроль

Представители оборонной промышленности подчёркивают, что не отрицают необходимости проверок и противодействия злоупотреблениям в сфере бронирования. Однако считают, что контроль должен касаться конкретных предприятий, а не приводить к ограничениям для всей отрасли.

Украинский совет оружейников уже направил официальные обращения в Министерство экономики, Министерство обороны, СНБО, премьер-министру и Президенту Украины с требованием сохранить 100%-ное бронирование работников ОПК.

Представители Лиги оборонных предприятий также поднимали этот вопрос во время встреч с Министерством обороны, в частности с заместителем министра Анной Гвоздяр. NAUDI, со своей стороны, призвала правительство провести совещание с участием профильных ассоциаций.

Позиция производителей заключается в сохранении действующих лимитов бронирования, проведении адресных проверок и обязательном привлечении представителей отрасли к подготовке решений, влияющих на работу предприятий.

Добавим

О негативных последствиях сокращения лимитов бронирования заявили и представители других отраслей, имеющих статус критически важных. В частности, бизнес предупреждает, что изменение правил может ударить не только по оборонной промышленности, но и по энергетике, сфере жилищно-коммунальных услуг, продовольственной безопасности и авиационной отрасли.

Наша главная просьба проста — не нужно разрушать то, что уже работает. Это один из базовых принципов техники и управления. Если система позволяет предприятиям подтверждать свою критичность и бронировать необходимых работников, нужно совершенствовать её там, где это действительно необходимо, а не создавать новые проблемы для отрасли - подчеркнул генеральный директор Аэрокосмической ассоциации Украины Владимир Семенов.

Он напомнил, что в авиационной отрасли, как и в оборонной промышленности, работают узкопрофильные специалисты — инженеры, конструкторы, которых после оттока кадров из-за сокращения лимитов бронирования заменить будет практически невозможно.

Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронирования