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95% броні для ОПК і енергетики та координаційний центр - роз'яснили зміни в бронюванні

Київ • УНН

 • 5420 перегляди

Кабмін знизив ліміт бронювання для оборонних і паливно-енергетичних підприємств до 95%. Також створено Координаційний центр.

95% броні для ОПК і енергетики та координаційний центр - роз'яснили зміни в бронюванні

Кабмін зменшив ліміт бронювання на оборонних та енергетичних підприємствах до 95% і створив Координаційний центр з організації бронювання. Зміни роз'яснили в Мінекономіки 24 жовтня, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, уряд на засіданні 23 жовтня створив Координаційний центр з організації бронювання, уточнив визначення критичності та ініціював перегляд галузевих і регіональних критеріїв критичності з урахуванням нових вимог. Окрім того уряд оновив граничні обсяги бронювання для окремих категорій підприємств.

"Рішення спрямоване на забезпечення балансу між потребами Сил оборони та стабільною роботою економіки, критичної інфраструктури й підприємств, від яких залежить життєзабезпечення населення. Основний принцип залишається незмінним: бронювання має забезпечувати збереження працівників, без яких підприємство не може виконувати критично важливі для держави функції", - пояснили у Мінекономіки.

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Критичність та перегляд критеріїв

Рішенням уряду уточнено визначення критичної важливості. У зв’язку з цим центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають переглянути галузеві й регіональні критерії критичності з урахуванням визначення протягом 10 днів з часу набуття змінами чинності. Оновлені критерії погоджуються Координаційним центром. 

Перегляд критеріїв - стандартна процедура, яка здійснюється відповідними органами влади регулярно. Він не тотожний автоматичному перегляду статусів усіх підприємств. Підприємства, раніше визнані критичними за критеріями, які не будуть змінені за результатами перегляду (зазвичай таких підприємств переважна більшість) збережуть статус критично важливого.

Граничні обсяги бронювання

Уряд переглянув граничні обсяги бронювання для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів - до 95% військовозобов’язаних працівників

- повідомили у Мінекономіки.

Ці показники, як вказано, визначають допустимі межі бронювання для відповідних категорій підприємств.

"Зменшення граничних обсягів не повинно стосуватися критично важливого персоналу: працівники, які безпосередньо забезпечують виробничий процес, виконання оборонних контрактів, оперативні, ремонтні та аварійно-відновлювальні роботи, мають бути заброньовані в повному обсязі. Керівник підприємства самостійно визначає, кого бронювати в межах ліміту, тому зменшення стосується насамперед допоміжного та обслуговуючого персоналу. Акцентуємо, що громадяни, які мають відстрочку з інших підстав, зокрема багатодітні батьки, опікуни тощо враховуються в квоту під час розрахунку граничного відсотка заброньованих", - наголосили у Мінекономіки.

Координаційний центр з організації бронювання 

Координаційний центр з організації бронювання - це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів України. До його роботи залучатимуться представники органів влади, відповідальних за економіку, оборону, безпеку, гуманітарну політику та функціонування критичної інфраструктури. Співголовами Координаційного центру є заступник міністра економіки та довкілля і заступник міністра оборони.

Основні завдання Центру, як вказано:

  • узгодження галузевих і регіональних критеріїв критичності та надання рекомендацій щодо їх доопрацювання;
    • розгляд звернень державних органів щодо визначення підприємств критично важливими;
      • надання рекомендацій щодо скасування статусу критично важливого підприємства, зокрема за наявності підстав, наданих правоохоронними органами;
        • погодження збільшення обсягів бронювання понад 50%.

          Положенням про Центр встановлені чіткі процедури роботи цього консультативно-дорадчого органу. Зокрема передбачені жорсткі терміни розгляду звернень органів влади - не більше місяця. У разі обґрунтованої потреби держорган може звернутися щодо невідкладного розгляду звернення. У такому разі пропозиції та рекомендації надаються Координаційним центром у строк не більш як сім робочих днів з дня отримання звернення.

          Рішення про визначення підприємств критично важливими залишаються у компетенції уповноважених державних органів. При цьому пропозиції Координаційного центру підлягають розгляду ЦОВВ та ОВА.

          Нині, відповідно до законодавства, збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних критеріїв погоджує Міжвідомча робоча група, очолювана міністром оборони, а галузеві та регіональні критерії встановлюються органами влади за погодженням з Міноборони та Мінекономіки.

          Юлія Шрамко

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