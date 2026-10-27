Группа Райана Гослинга выпустила первую песню за 17 лет
Киев • УНН
Дуэт Райана Гослинга и Зака Шилдса представил сингл «Lost in the Night» и клип с Рейн Спенсер и Ноа Джупом.
Дуэт Райана Гослинга и Зака Шилдса Dead Man’s Bones возвращается с новой песней и музыкальным видео при участии Рейн Спенсер и Ноа Джупа. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deadline.
Детали
"Жуткий" сезон перед Хеллоуином вот-вот достигнет своего пика, и группа Райана Гослинга Dead Man's Bones в этом году вносит свой вклад в праздничное настроение новой песней и музыкальным видео.
Рок-дуэт, состоящий из звезды Project Hail Mary Гослинга и продюсера Godzilla: The New Empire Зака Шилдса, выпустил свой первый и единственный одноимённый альбом совместно с детским хором Silverlake Conservatory в 2009 году, поэтому их новый сингл "Lost in the Night" является первой песней, которую они выпустили за 17 лет.
Вместе с песней выходит музыкальное видео при участии Рейн Спенсер (The Summer I Turned Pretty) и Ноа Джупа (Hamnet, Avengers: Secret Wars). Клип с чёрно-белым фильтром начинается с того, что Спенсер идёт по кладбищу. Затем кадр переключается на Джупа, лежащего на скамейке.
Гослинг, который исполнил на церемонии вручения премии "Оскар" в 2024 году свою версию хита о Барби "Im Just Ken", в следующем году снимется в фильме Star Wars: Starfighter, а также в новом фильме Ghost Rider от Marvel, который также выйдет в 2028 году. Актёр также продемонстрировал свои певческие (и танцевальные) навыки в фильме La La Land (2016).
Впервые намёк на новую музыку группы появился в Instagram 22 октября, а партнёрша Гослинга, актриса Ева Мендес, присоединилась к публикации в Instagram, чтобы продвинуть промо-видео.
Райан Гослинг возвращается к музыке после 17-летнего перерыва25.10.26, 19:11 • 22071 просмотр