Гурт Раяна Гослінга випустив першу пісню за 17 років

Дует Раяна Гослінга та Зака ​​Шилдса Dead Man’s Bones повертається з новою піснею та музичним відео за участю Рейн Спенсер та Ноа Джупа. Про це УНН пише з посиланням на Deadline.

Деталі

"Моторошний" сезон перед Гелловіном ось-ось досягне свого піку, і гурт Раяна Гослінга Dead Man's Bones цього року робить свій внесок у святковий настрій новою піснею та музичним відео.

Рок-дует, що складається з зірки Project Hail Mary Гослінга і продюсера Godzilla: The New Empire Зака ​​Шилдса, випустив свій перший і єдиний однойменний альбом у співпраці з дитячим хором Silverlake Conservatory в 2009 році, тому їхній новий сингл "Lost in the Night" є першою піснею, яку вони випустили за 17 років.

Разом з піснею виходить музичне відео за участю Рейн Спенсер (The Summer I Turned Pretty) та Ноа Джупа (Hamnet, Avengers: Secret Wars). Кліп із чорно-білим фільтром починається з того, що Спенсер йде цвинтарем. Потім кадр перемикається на Джупа, що лежить на лаві.

Гослінг, який виконав на церемонії вручення премії "Оскар" у 2024 році свою версію хіта про Барбі "Im Just Ken", наступного року зніметься у фільмі Star Wars: Starfighter, а також у новому фільмі Ghost Rider від Marvel, що також вийде у 2028 році. Актор також продемонстрував свої співочі (і танцювальні) навички у фільмі La La Land (2016).

Вперше натяк на нову музику гурту з'явився в Instagram 22 жовтня, а партнерка Гослінга, акторка Єва Мендес, долучилась до публікації в Instagram, щоб просунути промо-ролик.

Раян Гослінг повертається до музики після 17-річної перерви