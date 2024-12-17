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Американка чувствует себя хорошо после экспериментальной пересадки свиной почки

Американка чувствует себя хорошо после экспериментальной пересадки свиной почки

Киев  •  УНН

 • 5807 просмотра

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Тована Луни стала пятой американкой, которой пересадили генно-модифицированную свиную почку. Через 11 дней после экспериментальной операции пациентка чувствует себя хорошо и полна энергии.

Женщина из штата Алабама выздоравливает после трансплантации свиной почки в прошлом месяце, которая освободила ее от восьми лет диализа.

Передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Тована Луни, жительница штата Алабама - пятая американка, которой пересадили генно-редактированный орган. Женщина находится на диализе в течение восьми лет. Сейчас Луни перенесла экспериментальную операцию по пересадке почки свиньи. Отмечается, что орган подвергали лабораторным процедурам, чтобы сделать его более похожим на человеческий, прежде чем его можно будет использовать для трансплантации.

По словам доктора Роберта Монтгомери из NYU Langone Health, который руководил весьма экспериментальной процедурой, сказал, что операция «знаменует собой важный шаг в области ксенотрансплантации». Луни выписали из больницы  через 11 дней после операции в прошлом месяце.

Это как новое начало. После операции я почувствовала себя энергичной. Иметь функционирующую почку и чувствовать это невероятно

- говорит она.

Выздоровление продолжили в соседней квартире - за процессом наблюдают врачи.

Луни хорошо восстанавливается после трансплантации, о которой было объявлено во вторник. Врачи ожидают, что она вернется домой в Алабаму через три месяца. Но если свиная почка откажет, она сможет снова начать диализ.

Напомним,

58-летнему львовянину провели уникальную операцию по одновременной трансплантации сердца и почки. Это лишь вторая такая операция в истории независимой Украины, которая прошла успешно.

В США умер первый человек, которому пересадили генетически модифицированную свиную почку12 мая 2024, 09:45 • 29496 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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