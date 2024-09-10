У Львові вдруге в Україні пересадили пацієнту серце і нирку одночасно
Київ • УНН
58-річному львів'янину провели унікальну операцію з одночасної трансплантації серця та нирки. Це лише друга така операція в історії незалежної України, яка пройшла успішно.
Спеціалісти Центру трансплантології провели операцію одночасної пересадки нирки та серця 58-річному львів'янинові.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради та Першого медичного об'єднання Львова.
Деталі
Хірурги Центру трансплантології Першого медичного об'єднання Львова вдруге в Україні провели одночасну трансплантацію нирки та серця пацієнтові, який 18 років страждав від ниркової недостатності та переніс два інфаркти.
Проблеми зі здоров'ям у Віктора Абрашкіна розпочались в 40-річному віці - тоді чоловіку діагностували хворобу нирок і призначили пігулки. Три роки тому він переніс інфаркт, після чого нирки відмовили повністю — хворому знадобився гемодіаліз. Через деякий час у чоловіка стався другий інфаркт — він більше не міг вдихнути на повні груди, а останні сили витрачав на те, щоби пройти процедуру гемодіалізу.
Мені бракувало повітря. Я не міг пройти і метра. Не міг навіть спати. Щоночі моя дружина та донька контролювали, чи я дихаю. Це було важко, я вже думав, що це мої останні дні
Урятувати пацієнта могла лише пересадка відразу двох органів — серця та нирки.
Неспродівано на день народження чоловіка з’явився донор і львів’янин отримав шанс на життя.
За словами керівника Центру трансплантології Максима Овечко, під час операції "працювали двома бригадами: кардіохірурги та абдомінальні хірурги".
Спершу колеги пересадили серце. Воно успішно "запустилося". Щойно це сталося, ми змогли взятися за пересадку нирки. Вона теж запрацювала ще в операційній. Ми дуже пишаємося, адже за весь час незалежної України – це лише друга така трансплантація і вона успішна
Нагадаємо
У першому півріччі 2024 року в Україні було виконано 283 трансплантації органів (187 нирок, 55 печінки та 41 серце).