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У Львові вдруге в Україні пересадили пацієнту серце і нирку одночасно

У Львові вдруге в Україні пересадили пацієнту серце і нирку одночасно

Київ • УНН

 • 11802 перегляди

58-річному львів'янину провели унікальну операцію з одночасної трансплантації серця та нирки. Це лише друга така операція в історії незалежної України, яка пройшла успішно.

Спеціалісти Центру трансплантології провели операцію одночасної пересадки нирки та серця 58-річному львів'янинові.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради та Першого медичного об'єднання Львова.

Деталі

Хірурги Центру трансплантології Першого медичного об'єднання Львова вдруге в Україні провели одночасну трансплантацію нирки та серця пацієнтові, який 18 років страждав від ниркової недостатності та переніс два інфаркти.

Проблеми зі здоров'ям у Віктора Абрашкіна розпочались в 40-річному віці - тоді чоловіку діагностували хворобу нирок і призначили пігулки. Три роки тому він переніс інфаркт, після чого нирки відмовили повністю — хворому знадобився гемодіаліз. Через деякий час у чоловіка стався другий інфаркт — він більше не міг вдихнути на повні груди, а останні сили витрачав на те, щоби пройти процедуру гемодіалізу.

Мені бракувало повітря. Я не міг пройти і метра. Не міг навіть спати. Щоночі моя дружина та донька контролювали, чи я дихаю. Це було важко, я вже думав, що це мої останні дні

– розповів Віктор Абрашкін.

Урятувати пацієнта могла лише пересадка відразу двох органів — серця та нирки.

Неспродівано на день народження чоловіка з’явився донор і львів’янин отримав шанс на життя.

За словами керівника Центру трансплантології Максима Овечко, під час операції "працювали двома бригадами: кардіохірурги та абдомінальні хірурги".

Спершу колеги пересадили серце. Воно успішно "запустилося". Щойно це сталося, ми змогли взятися за пересадку нирки. Вона теж запрацювала ще в операційній. Ми дуже пишаємося, адже за весь час незалежної України – це лише друга така трансплантація і вона успішна 

– зазначив він.

Нагадаємо

У першому півріччі 2024 року в Україні було виконано 283 трансплантації органів (187 нирок, 55 печінки та 41 серце).

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Здоров'я

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