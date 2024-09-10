У Львові вдруге в Україні пересадили пацієнту серце і нирку одночасно

Спеціалісти Центру трансплантології провели операцію одночасної пересадки нирки та серця 58-річному львів'янинові.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради та Першого медичного об'єднання Львова.

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Хірурги Центру трансплантології Першого медичного об'єднання Львова вдруге в Україні провели одночасну трансплантацію нирки та серця пацієнтові, який 18 років страждав від ниркової недостатності та переніс два інфаркти.

Проблеми зі здоров'ям у Віктора Абрашкіна розпочались в 40-річному віці - тоді чоловіку діагностували хворобу нирок і призначили пігулки. Три роки тому він переніс інфаркт, після чого нирки відмовили повністю — хворому знадобився гемодіаліз. Через деякий час у чоловіка стався другий інфаркт — він більше не міг вдихнути на повні груди, а останні сили витрачав на те, щоби пройти процедуру гемодіалізу.

Мені бракувало повітря. Я не міг пройти і метра. Не міг навіть спати. Щоночі моя дружина та донька контролювали, чи я дихаю. Це було важко, я вже думав, що це мої останні дні