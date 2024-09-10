Во Львове второй раз в Украине пересадили пациенту сердце и почку одновременно

Специалисты Центра трансплантологии провели операцию одновременной пересадки почки и сердца 58-летнему львовянину.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета и Первого медицинского объединения Львова.

Детали

Хирурги Центра трансплантологии Первого медицинского объединения Львова второй раз в Украине провели одновременную трансплантацию почки и сердца пациенту, который 18 лет страдал от почечной недостаточности и перенес два инфаркта.

Проблемы со здоровьем у Виктора Абрашкина начались в 40-летнем возрасте - тогда мужчине диагностировали болезнь почек и назначили таблетки. Три года назад он перенес инфаркт, после чего почки отказали полностью - больному понадобился гемодиализ. Через некоторое время у мужчины случился второй инфаркт - он больше не мог вдохнуть полной грудью, а последние силы тратил на то, чтобы пройти процедуру гемодиализа.

Мне не хватало воздуха. Я не мог пройти и метра. Я не мог даже спать. Каждую ночь моя жена и дочь контролировали, дышу ли я. Это было тяжело, я уже думал, что это мои последние дни - рассказал Виктор Абрашкин.

Спасти пациента могла только пересадка сразу двух органов - сердца и почки.

Неожиданно на день рождения мужчины появился донор и львовянин получил шанс на жизнь.

По словам руководителя Центра трансплантологии Максима Овечко, во время операции «работали двумя бригадами: кардиохирурги и абдоминальные хирурги».

Сначала коллеги пересадили сердце. Оно успешно «запустилось». Как только это произошло, мы смогли взяться за пересадку почки. Она тоже заработала еще в операционной. Мы очень гордимся, ведь за все время независимой Украины - это только вторая такая трансплантация и она успешная - отметил он.

Напомним,

В первом полугодии 2024 года в Украине было выполнено 283 трансплантации органов (187 почек, 55 печени и 41 сердце).