В США умер первый человек, которому пересадили генетически модифицированную свиную почку

Первый человек, которому пересадили генетически модифицированную почку свиньи, умер почти через два месяца после операции в США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на семью погибшего и больницу Mass General Transplant Center, которая проводила операцию, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Ричарду "Рику" Слейману сделали трансплантацию в Массачусетской больнице в марте в возрасте 62 лет. Хирурги заявили, что считают, что свиная почка прослужит ему не менее двух лет.

Мужчина из Веймута, штат Массачусетс, стал первым живым человеком, которому сделали трансплантацию генетически модифицированной почки свиньи. Ранее свиные почки временно пересаживали донорам с мертвым мозгом. Двум мужчинам пересадили сердца от свиней, хотя оба умерли через несколько месяцев.

Слейману пересадили почку в больнице в 2018 году, но в прошлом году ему пришлось вернуться на диализ. Позже врачи предложили ему пересадку свиной почки.

Команда трансплантологов Массачусетской больницы заявила, что глубоко опечалена смертью Слеймана и выразила соболезнования его семье. Они заявили, что не имеют никаких признаков того, что он умер в результате трансплантации.

В своем заявлении семья Слеймана поблагодарила врачей. "Их огромные усилия во время проведения ксенотрансплантации подарили нашей семье еще семь недель с Риком, и наши воспоминания, сделанные за это время, останутся в наших умах и сердцах", - говорится в заявлении.

Они отметили, что Слейман перенес операцию частично для того, чтобы дать надежду тысячам людей, которые нуждаются в трансплантации, чтобы выжить.

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