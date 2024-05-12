У США померла перша людина, якій пересадили генетично модифіковану свинячу нирку
Київ • УНН
62-річний чоловік, якому вперше в США пересадили генетично модифіковану свинячу нирку, помер майже через два місяці після операції.
Перша людина, якій пересадили генетично модифіковану нирку свині, померла майже через два місяці після операції в США. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на родину загиблого та лікарню Mass General Transplant Center, яка проводила операцію, передає УНН.
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Як повідомляється, Річарду "Ріку" Слейману зробили трансплантацію в Массачусетській лікарні у березні у віці 62 років. Хірурги заявили, що вважають, що свиняча нирка прослужить йому щонайменше два роки.
Чоловік з Веймута, штат Массачусетс, став першою живою людиною, якій зробили трансплантацію генетично модифікованої нирки свині. Раніше свинячі нирки тимчасово пересаджували донорам з мертвим мозком. Двом чоловікам пересадили серця від свиней, хоча обидва померли за кілька місяців.
Слейману пересадили нирку в лікарні у 2018 році, але минулого року йому довелося повернутися на діаліз. Пізніше лікарі запропонували йому пересадку свинячої нирки.
Команда трансплантологів Массачусетської лікарні заявила, що глибоко засмучена смертю Слеймана і висловила співчуття його родині. Вони заявили, що не мають жодних ознак того, що він помер в результаті трансплантації.
У своїй заяві родина Слеймана подякувала лікарям. "Їхні величезні зусилля під час проведення ксенотрансплантації подарували нашій родині ще сім тижнів з Ріком, і наші спогади, зроблені за цей час, залишаться в наших умах і серцях", - йдеться в заяві.
Вони зазначили, що Слейман переніс операцію частково для того, щоб дати надію тисячам людей, які потребують трансплантації, щоб вижити.
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