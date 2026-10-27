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Новые отключения света в семи областях из-за атак рф, погиб шахтёр

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

После атак рф без электричества остались потребители в семи областях Украины. На 27 октября действуют графики отключений до 2,5 очереди.

Новые отключения света в семи областях из-за атак рф, погиб шахтёр

Новые отключения электроэнергии зафиксировали в семи областях Украины на утро 27 октября в результате атак рф. Из-за вражеского удара погиб шахтёр. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Вражеские атаки

"В течение суток враг обстреливал объекты генерации, а также сети передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях. В результате утром обесточенными остаются абоненты в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях", — сообщили в Минэнерго.

Энергетики, как отмечается, продолжают восстановительные работы и делают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение как можно большему количеству потребителей.

"К сожалению, в предыдущие сутки в результате российской атаки в Днепропетровской области погиб шахтёр. Искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего", — говорится в сообщении Минэнерго.

Графики

Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня, 27 октября, в части регионов действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Также применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса. Эти меры необходимы для сохранения стабильной работы энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий, указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, графики почасовых отключений — объёмом до 2,5 очереди для всех категорий потребителей в части областей.

Потребление

Потребление электроэнергии снизилось, сообщили в Укрэнерго. Сегодня, 27 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 1,36% ниже, чем в это же время в предыдущий день — в понедельник. Причина изменений — вынужденные ограничения потребления из-за последствий российских атак.

Вчера, 26 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день — в пятницу, 23 октября.

За ночь было 16 баллистических ракет - Зеленский об атаке рф27.10.26, 10:28 • 1920 просмотров

Юлия Шрамко

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