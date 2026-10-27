Нові відключення світла у семи областях через атаки рф, загинув шахтар

Лідери Фінляндії і Норвегії переговорили з путіним про перемовини і зідзвонилися із Зеленським

Лідери Фінляндії і Норвегії переговорили з путіним про перемовини і зідзвонилися із Зеленським

Лідери Фінляндії і Норвегії переговорили з путіним про перемовини і зідзвонилися із Зеленським

Лідери Фінляндії і Норвегії переговорили з путіним про перемовини і зідзвонилися із Зеленським

Київ став основним напрямком нічного удару рф, частину балістики знешкодили - деталі від ПС ЗСУ

Київ став основним напрямком нічного удару рф, частину балістики знешкодили - деталі від ПС ЗСУ

Київ став основним напрямком нічного удару рф, частину балістики знешкодили - деталі від ПС ЗСУ

Київ став основним напрямком нічного удару рф, частину балістики знешкодили - деталі від ПС ЗСУ

В ООН визнали атаки рф на енергетику України воєнними злочинами і злочинами проти людяності

В ООН визнали атаки рф на енергетику України воєнними злочинами і злочинами проти людяності

В ООН визнали атаки рф на енергетику України воєнними злочинами і злочинами проти людяності

В ООН визнали атаки рф на енергетику України воєнними злочинами і злочинами проти людяності

Буданов оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках

Буданов оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках

Буданов оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках

Буданов оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках