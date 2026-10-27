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Нові відключення світла у семи областях через атаки рф, загинув шахтар

Київ • УНН

 • 1392 перегляди

Після атак рф без електрики залишилися споживачі у семи областях України. На 27 жовтня діють графіки відключень до 2,5 черги.

Нові відключення світла у семи областях через атаки рф, загинув шахтар

Нові відключення електроенергії зафіксували у семи областях України на ранок 27 жовтня внаслідок атак рф. Через ворожий удар загинув шахтар. Про це повідомили в Міненерго, пише УНН.

Ворожі атаки

"Протягом доби ворог здійснив обстріли об’єктів генерації та мереж передачі і розподілу електроенергії у кількох областях. Як наслідок – на ранок є знеструмлені абоненти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях", - повідомили у Міненерго.

Енергетики, як вказано, продовжують відновлювальні роботи та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання якомога більшій кількості споживачів.

"На жаль, в попередню добу внаслідок російської атаки на Дніпропетровщині загинув шахтар. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого", - сказано у повідомленні Міненерго.

Графіки

Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні, 27 жовтня, у частині регіонів діють графіки погодинних відключень електроенергії. Також застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу. Ці заходи необхідні для збереження стабільної роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям, вказали у Міненерго.

За даними Укренерго, графіки погодинних відключень - обсягом до 2,5 черг для всіх категорій споживачів у частині областей.

Споживання

Споживання електроенергії знизилося, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 27 жовтня, станом на 09:30, воно було на 1,36% меншим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Причина змін — вимушені обмеження споживання через наслідки російських атак.

Вчора, 26 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня — у п’ятницю, 23 жовтня.

За ніч було 16 балістичних ракет - Зеленський про атаку рф27.10.26, 10:28 • 1882 перегляди

Юлія Шрамко

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