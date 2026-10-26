В шести областях новые отключения света из-за атак рф

Новые отключения света из-за атак рф зафиксированы утром 26 октября в шести областях Украины. Графики продолжают действовать. Об этом в понедельник сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"В течение минувших суток враг продолжил осуществлять атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В результате утром зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях", — сообщили в "Укрэнерго".

Как указано, там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее подключить всех обесточенных потребителей.

Графики

"Чтобы избежать перегрузки оборудования, поврежденного предыдущими российскими обстрелами, в части областей сегодня до конца суток вынужденно будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объемом до 2,5 очереди) для всех категорий потребителей", — отметили в "Укрэнерго".

Потребление

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 26 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 5,8% ниже, чем в это же время в предыдущий рабочий день — в пятницу, 23 октября. Причина изменений — вынужденные ограничения из-за вражеских атак.

Вчера, 25 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,8% выше, чем максимум предыдущего воскресенья — 18 октября. Это обусловлено снижением температуры воздуха, что побуждает потребителей пользоваться электрическими обогревателями в вечерние часы.

"Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии в вечерние часы. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00", — подчеркнули в "Укрэнерго".

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