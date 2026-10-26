У шести областях нові відключення світла через атаки рф

Нові відключення світла через атаки рф фіксують на ранок 26 жовтня у шести областях України. Графіки продовжуються. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Упродовж минулої доби ворог продовжив здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, та Сумській областях", - повідомили в Укренерго.

Як вказано, там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Графіки

"Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання — у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2,5 черги) для всіх категорій споживачів", - зазначили в Укренерго.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії зменшилося. Сьогодні, 26 жовтня, станом на 09:30, воно було на 5,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 23 жовтня. Причина змін — вимушені обмеження через ворожі атаки.

Вчора, 25 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,8% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 18 жовтня. Це зумовлено зниженням температури повітря, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами у вечірні години.

"Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00", - наголосили в Укренерго.

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