У шести областях нові відключення світла через атаки рф

$45.200.1550.580.14
ukenru
07:10 • 10086 перегляди
Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію на ще 90 діб
06:00 • 18272 перегляди
Курс валют від НБУ: долар побив історичний рекорд, євро продовжує дорожчати
26 жовтня, 02:22 • 28615 перегляди
Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено будинки та авто, поранено людинуPhoto
25 жовтня, 21:43 • 34148 перегляди
Пожежа у харківській багатоповерхівці забрала життя людиниVideo
25 жовтня, 20:22 • 33936 перегляди
Трамп прагне зближення з путіним, а його політика може дати росії вирішальну перевагу у війні – Reuters
25 жовтня, 20:03 • 30349 перегляди
Зеленський розповів, чого конкретно Україна очікує від ймовірної тристоронньої зустрічі зі США та рф
25 жовтня, 19:18 • 28596 перегляди
Зеленський розповів деталі гуманітарної місії в Олешках та попередив про плани росіян
25 жовтня, 19:00 • 25839 перегляди
Україна не погодиться на обмеження армії, а у 2027 році потребуватиме 115 млрд євро – Зеленський
25 жовтня, 18:05 • 25538 перегляди
У Конгресі США оскаржили аргументи Маска щодо обмеження Starlink для України
25 жовтня, 17:28 • 22198 перегляди
В Україні 26 жовтня діятимуть графіки відключення світла – коли та скільки черг
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.6м/с
68%
753мм
Популярнi новини
У Сербії святкують поразку партії Вучича на парламентських виборахVideo25 жовтня, 23:47 • 14296 перегляди
У Німеччині перевіряють зв’язок "мафії покоління Z" із росією - WELT26 жовтня, 00:49 • 7006 перегляди
російські війська просунулися біля Костянтинівки та Воздвижівки - DeepState26 жовтня, 01:20 • 9344 перегляди
США, росія та Китай просувають Орбана на посаду генсека ООН - WSJ26 жовтня, 01:51 • 12241 перегляди
У Норвегії дозволили відправляти Україні цивільні дрони після порушення закону депутатом05:17 • 13947 перегляди
Публікації
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 47711 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
25 жовтня, 10:39 • 54507 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 78331 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 101297 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 94498 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Александар Вучич
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Мічиган
Польща
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингуVideo08:00 • 5726 перегляди
Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ25 жовтня, 20:18 • 24921 перегляди
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому25 жовтня, 19:05 • 25433 перегляди
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto25 жовтня, 18:17 • 30043 перегляди
У Римі сотні протестувальників увірвалися до Колізею та зламали вхідні воротаVideo25 жовтня, 18:10 • 25399 перегляди
Актуальне
Starlink
Fox News
Х-59
Шахед-136
Техніка

У шести областях нові відключення світла через атаки рф

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Через атаки рф нові знеструмлення зафіксували у шести областях. До кінця доби діятимуть погодинні та промислові обмеження.

У шести областях нові відключення світла через атаки рф

Нові відключення світла через атаки рф фіксують на ранок 26 жовтня у шести областях України. Графіки продовжуються. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Упродовж минулої доби ворог продовжив здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, та Сумській областях", - повідомили в Укренерго.

Як вказано, там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Графіки

"Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання — у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2,5 черги) для всіх категорій споживачів", - зазначили в Укренерго.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії зменшилося. Сьогодні, 26 жовтня, станом на 09:30, воно було на 5,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 23 жовтня. Причина змін — вимушені обмеження через ворожі атаки.

Вчора, 25 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,8% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 18 жовтня. Це зумовлено зниженням температури повітря, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами у вечірні години.

"Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00", - наголосили в Укренерго.

28 підстанцій та об’єктів енергетики уражені після нової хвилі російських атак - Зеленський19.10.26, 16:25 • 15734 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Вибухи
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Укренерго
Україна