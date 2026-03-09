Орбан призвал ЕС приостановить энергетические санкции против России из-за нефтяного кризиса

$43.730.0850.540.36
12:46 • 2012 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 7342 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
Эксклюзив
11:13 • 17204 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 20579 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 41369 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 62235 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 98923 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 54961 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 46758 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 33949 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Популярные новости
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе9 марта, 03:17 • 32676 просмотра
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto9 марта, 05:15 • 25665 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 20868 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 16948 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 22786 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 11573 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 23067 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 98941 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 99119 просмотра
УНН Lite
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 2676 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 17183 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 21093 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 32384 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 39160 просмотра
Орбан призвал ЕС приостановить энергетические санкции против России из-за нефтяного кризиса

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Премьер Венгрии обратился к ЕС с призывом приостановить санкции против российской энергетики. Орбан обвиняет Украину в блокаде поставок нефти.

Орбан призвал ЕС приостановить энергетические санкции против России из-за нефтяного кризиса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с официальным письмом к председателю Европейского совета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением пересмотреть санкционную политику в отношении российских энергоносителей. В своем видеообращении в соцсети X политик заявил, что нынешняя ситуация на рынке топлива угрожает экономической стабильности региона и в очередной раз напомнил, что Украина якобы блокирует нефтепоставки. Об этом пишет УНН.

Детали

По словам Орбана, сочетание остановки транзита через Украину и нестабильности на Ближнем Востоке создает критическое давление на цены на нефть в Европе.

Фицо угрожает заблокировать кредит ЕС для Украины и едет в Брюссель из-за остановки нефтепровода "Дружба"08.03.26, 17:18 • 4768 просмотров

Венгерский лидер подчеркнул, что "украинская нефтяная блокада" делает невозможным получение дешевого сырья по нефтепроводу "Дружба", что вынуждает Будапешт требовать немедленного приостановления ограничений на российскую энергетику. Орбан считает, что такой шаг поможет стабилизировать внутренний рынок и защитить европейских потребителей от дальнейшего подорожания ресурсов.

Украинская нефтяная блокада и война на Ближнем Востоке приводят к росту цен на нефть. Европа должна действовать. Сегодня я написал Коште и фон дер Ляйен, призывая к пересмотру и приостановлению санкций в отношении российской энергетики.

- отметил Орбан.

Венгрия требует от ЕС отмены запрета на российские нефть и газ09.03.26, 13:18 • 2120 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский совет
Европейский Союз
Европа
Венгрия
Будапешт
Урсула фон дер Ляйен
Украина