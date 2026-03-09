Орбан призвал ЕС приостановить энергетические санкции против России из-за нефтяного кризиса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с официальным письмом к председателю Европейского совета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением пересмотреть санкционную политику в отношении российских энергоносителей. В своем видеообращении в соцсети X политик заявил, что нынешняя ситуация на рынке топлива угрожает экономической стабильности региона и в очередной раз напомнил, что Украина якобы блокирует нефтепоставки. Об этом пишет УНН.

По словам Орбана, сочетание остановки транзита через Украину и нестабильности на Ближнем Востоке создает критическое давление на цены на нефть в Европе.

Фицо угрожает заблокировать кредит ЕС для Украины и едет в Брюссель из-за остановки нефтепровода "Дружба"

Венгерский лидер подчеркнул, что "украинская нефтяная блокада" делает невозможным получение дешевого сырья по нефтепроводу "Дружба", что вынуждает Будапешт требовать немедленного приостановления ограничений на российскую энергетику. Орбан считает, что такой шаг поможет стабилизировать внутренний рынок и защитить европейских потребителей от дальнейшего подорожания ресурсов.

Украинская нефтяная блокада и война на Ближнем Востоке приводят к росту цен на нефть. Европа должна действовать. Сегодня я написал Коште и фон дер Ляйен, призывая к пересмотру и приостановлению санкций в отношении российской энергетики.