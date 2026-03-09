Орбан закликав ЄС призупинити енергетичні санкції проти росії через нафтову кризу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся з офіційним листом до голови Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із пропозицією переглянути санкційну політику щодо російських енергоносіїв. У своєму відеозверненні в соцмережі X політик заявив, що нинішня ситуація на ринку палива загрожує економічній стабільності регіону та в черговий раз нагадав, що Україна нібито блокує нафтопостачання. Про це пише УНН.

За словами Орбана, поєднання зупинки транзиту через Україну та нестабільності на Близькому Сході створює критичний тиск на ціни на нафту в Європі.

Угорський лідер наголосив, що "українська нафтова блокада" унеможливлює отримання дешевої сировини нафтопроводом "Дружба", що змушує Будапешт вимагати негайного призупинення обмежень на російську енергетику. Орбан вважає, що такий крок допоможе стабілізувати внутрішній ринок та захистити європейських споживачів від подальшого здорожчання ресурсів.

Українська нафтова блокада та війна на Близькому Сході призводять до зростання цін на нафту. Європа повинна діяти. Сьогодні я написав Кошті та фон дер Ляєн, закликаючи до перегляду та призупинення санкцій щодо російської енергетики.