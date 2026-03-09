Орбан закликав ЄС призупинити енергетичні санкції проти росії через нафтову кризу

$43.730.0850.540.36
12:46 • 5310 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 12825 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 5308 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 22647 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 23431 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 43416 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63335 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 101774 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55297 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47008 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Популярнi новини
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 28466 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 25053 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 21223 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 28017 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 15850 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 4354 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 15864 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 22647 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 28030 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 101774 перегляди
Актуальне
Орбан закликав ЄС призупинити енергетичні санкції проти росії через нафтову кризу

Київ • УНН

 • 1854 перегляди

Прем’єр Угорщини звернувся до ЄС із закликом призупинити санкції проти російської енергетики. Орбан звинувачує Україну в блокаді постачання нафти.

Орбан закликав ЄС призупинити енергетичні санкції проти росії через нафтову кризу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся з офіційним листом до голови Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із пропозицією переглянути санкційну політику щодо російських енергоносіїв. У своєму відеозверненні в соцмережі X політик заявив, що нинішня ситуація на ринку палива загрожує економічній стабільності регіону та в черговий раз нагадав, що Україна нібито блокує нафтопостачання. Про це пише УНН.

Деталі

За словами Орбана, поєднання зупинки транзиту через Україну та нестабільності на Близькому Сході створює критичний тиск на ціни на нафту в Європі.

Фіцо погрожує заблокувати кредит ЄС для України та їде до Брюсселя через зупинку нафтопроводу "Дружба"08.03.26, 17:18 • 4816 переглядiв

Угорський лідер наголосив, що "українська нафтова блокада" унеможливлює отримання дешевої сировини нафтопроводом "Дружба", що змушує Будапешт вимагати негайного призупинення обмежень на російську енергетику. Орбан вважає, що такий крок допоможе стабілізувати внутрішній ринок та захистити європейських споживачів від подальшого здорожчання ресурсів.

Українська нафтова блокада та війна на Близькому Сході призводять до зростання цін на нафту. Європа повинна діяти. Сьогодні я написав Кошті та фон дер Ляєн, закликаючи до перегляду та призупинення санкцій щодо російської енергетики.

- зазначив Орбан.

Угорщина вимагає від ЄС скасування заборони на російські нафту та газ09.03.26, 13:18 • 2574 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейська рада
Європейський Союз
Європа
Угорщина
Будапешт
Урсула фон дер Ляєн
Україна