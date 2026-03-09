Угорщина вимагає від ЄС скасування заборони на російські нафту та газ

$43.730.0850.540.36
Ексклюзив
11:13 • 2930 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
06:12 • 13614 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 35579 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов'язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 57807 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 90705 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 53309 перегляди
Сили оборони уразили "Панцирь-С1", десантний катер та пункти управління ворога
8 березня, 08:41 • 45915 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки
8 березня, 08:15 • 33800 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березня
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40898 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 82318 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю
9 березня, 02:04 • 15714 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі
9 березня, 03:17 • 27077 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони Ощадбанку
9 березня, 05:15 • 19789 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли
06:56 • 12445 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України
08:38 • 12303 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій
11:31 • 778 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
11:13 • 2930 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України
08:38 • 12426 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 12:28 • 90705 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
6 березня, 14:46 • 94174 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Об'єднані Арабські Емірати
Угорщина
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026
07:33 • 8614 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли
06:56 • 12554 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березня
8 березня, 13:08 • 29932 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"
7 березня, 13:15 • 36870 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"
7 березня, 12:43 • 38690 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Financial Times

Угорщина вимагає від ЄС скасування заборони на російські нафту та газ

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Петер Сійярто закликав ЄС зняти енергетичне ембарго через загрозу дефіциту. Він вважає, що війна на Близькому Сході спричинить різке зростання цін.

Угорщина вимагає від ЄС скасування заборони на російські нафту та газ

Угорщина вимагає у ЄС негайно зняти заборону на нафту та газ із росії. Про це написав у X міністр закордонних справ і торгівлі країни Петер Сійярто, пише УНН.

Деталі

"ЄС має негайно скасувати заборону на імпорт російської нафти та газу. З ескалацією війни на Близькому Сході та закриттям Ормузької протоки, значна частина світового енергопостачання зараз під загрозою", - заявив Сійярто.

Він вважає, що "Європа особливо вразлива, на тлі того, як ЄС вже заборонив імпорт російської енергії". "Тепер конфлікт на Близькому Сході також скорочує світове постачання. Коли постачання скорочується, ціни зростають. Тому Європа стикається з ризиком різкого зростання цін", - зазначив голова МЗС Угорщини.

"Якщо Брюссель збереже санкції, це завдасть серйозної шкоди європейським людям та європейській економіці. Основна увага має бути зосереджена на захисті інтересів європейців, а не на ідеології", - ідеться у заяві Сійярто.

США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент 07.03.26, 01:10 • 59270 переглядiв

Угорщина підтримує теплі відносини з москвою, попри повномасштабне вторгнення росії в Україну, і продовжує купувати російську нафту та газ, попри санкції ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як зазначає Reuters, зробив війну росії проти України ключовою темою своєї кампанії на парламентських виборах 12 квітня, що посилило тертя між Будапештом та Києвом.

Це відбувається на тлі того, як Угорщина та Словаччина звинуватили Україну у навмисному зволіканні з політичних причин з ремонтом нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини та Словаччини, який, як повідомлялося, був серйозно пошкоджений пожежею після російської атаки наприкінці січня.

Глава Нафтогазу заявив, що відновлення нафтопроводу “Дружба” у попередньому вигляді не має сенсу05.03.26, 16:28 • 3652 перегляди

Юлія Шрамко

Санкції
Енергетика
Європейський Союз
Європа
Угорщина