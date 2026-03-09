Угорщина вимагає від ЄС скасування заборони на російські нафту та газ
Київ • УНН
Петер Сійярто закликав ЄС зняти енергетичне ембарго через загрозу дефіциту. Він вважає, що війна на Близькому Сході спричинить різке зростання цін.
Угорщина вимагає у ЄС негайно зняти заборону на нафту та газ із росії. Про це написав у X міністр закордонних справ і торгівлі країни Петер Сійярто, пише УНН.
Деталі
"ЄС має негайно скасувати заборону на імпорт російської нафти та газу. З ескалацією війни на Близькому Сході та закриттям Ормузької протоки, значна частина світового енергопостачання зараз під загрозою", - заявив Сійярто.
Він вважає, що "Європа особливо вразлива, на тлі того, як ЄС вже заборонив імпорт російської енергії". "Тепер конфлікт на Близькому Сході також скорочує світове постачання. Коли постачання скорочується, ціни зростають. Тому Європа стикається з ризиком різкого зростання цін", - зазначив голова МЗС Угорщини.
"Якщо Брюссель збереже санкції, це завдасть серйозної шкоди європейським людям та європейській економіці. Основна увага має бути зосереджена на захисті інтересів європейців, а не на ідеології", - ідеться у заяві Сійярто.
Угорщина підтримує теплі відносини з москвою, попри повномасштабне вторгнення росії в Україну, і продовжує купувати російську нафту та газ, попри санкції ЄС.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як зазначає Reuters, зробив війну росії проти України ключовою темою своєї кампанії на парламентських виборах 12 квітня, що посилило тертя між Будапештом та Києвом.
Це відбувається на тлі того, як Угорщина та Словаччина звинуватили Україну у навмисному зволіканні з політичних причин з ремонтом нафтопроводу "Дружба", яким постачається російська нафта до Угорщини та Словаччини, який, як повідомлялося, був серйозно пошкоджений пожежею після російської атаки наприкінці січня.
