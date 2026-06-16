Тимошенко подала ходатайство о передаче ее дела из ВАКС в Киевский апелляционный суд

В ходе подготовительного заседания Юлия Тимошенко подала ходатайство о передаче дела в Киевский апелляционный суд, передает УНН.

Детали

Отмечается, что для рассмотрения ходатайства должна собраться комиссия, которая рассмотрит её ходатайство о передаче рассмотрения дела в Киевский апелляционный суд.

Ходатайство рассматривается в течение пяти дней. Следующее заседание состоится 7 июля.

Дополнение

По данным САП, "несмотря на разоблачение НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, обвиняемая инициировала переговоры с некоторыми народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

Как указали в САП, "речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты авансом и был рассчитан на длительный период".

"Народным депутатам должны были поступать указания по голосованию, а в некоторых случаях — по воздержанию или неучастию в голосовании", — рассказали в САП.

В январе 2026 года руководителю депутатской фракции сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.