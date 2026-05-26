Дело Тимошенко: обвинительный акт передан в суд

Дело в отношении руководителя депутатской фракции в парламенте направили в суд, сообщили во вторник в САП и НАБУ. Это произошло спустя более 4 месяцев после того, как лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в январе сообщили о подозрении, пишет УНН.

Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Она была разоблачена в январе 2026 года на предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины - сообщили в САП.

Детали дела

По данным САП, "несмотря на разоблачение НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, обвиняемая инициировала переговоры с некоторыми народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".



Как указали в САП, "речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты авансом и был рассчитан на длительный период".

"Народным депутатам должны были поступать указания по голосованию, а в некоторых случаях - по воздержанию или неучастию в голосовании", - рассказали в САП.

В январе 2026 года руководителю депутатской фракции сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

ВАКС установил Тимошенко дедлайн для ознакомления с материалами по делу о подкупе