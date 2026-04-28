ВАКС установил Тимошенко дедлайн для ознакомления с материалами по делу о подкупе

Киев • УНН

 • 502 просмотра

ВАКС установил Юлии Тимошенко срок до 24 мая для ознакомления с делом о подкупе нардепов. Следствие по данному производству уже официально завершено.

ВАКС установил стороне защиты срок для ознакомления с материалами досудебного расследования до 24 мая по делу в отношении Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН

28 апреля 2026 года по ходатайству детективов НАБУ следственный судья ВАКС установил стороне защиты срок для ознакомления с материалами досудебного расследования по делу в отношении руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины 

- говорится в сообщении. 

В САП отметили, что несмотря на то, что сторона обвинения просила определить срок до 6 мая 2026 года в связи с затягиванием стороной защиты ознакомления, суд постановил установить соответствующий срок до 24 мая 2026 года включительно.

С этого времени сторона защиты будет считаться реализовавшей свое право на доступ к материалам досудебного расследования. 7 апреля 2026 года САП и НАБУ завершили следствие по этому делу и предоставили материалы досудебного расследования для ознакомления стороне защиты

 - добавили в САП. 

Из материалов дела известно, что речь идет о народном депутате, руководительнице фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. 

Дополнение

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице фракции в ВР 14 января. 

После этого по делу ВАКС определил для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн. Тимошенко заявила, что ей помогли внести 33 млн грн залога.

САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении руководительницы депутатской фракции парламента. 

