ВАКС установил Тимошенко дедлайн для ознакомления с материалами по делу о подкупе
Киев • УНН
ВАКС установил Юлии Тимошенко срок до 24 мая для ознакомления с делом о подкупе нардепов. Следствие по данному производству уже официально завершено.
ВАКС установил стороне защиты срок для ознакомления с материалами досудебного расследования до 24 мая по делу в отношении Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.
28 апреля 2026 года по ходатайству детективов НАБУ следственный судья ВАКС установил стороне защиты срок для ознакомления с материалами досудебного расследования по делу в отношении руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины
В САП отметили, что несмотря на то, что сторона обвинения просила определить срок до 6 мая 2026 года в связи с затягиванием стороной защиты ознакомления, суд постановил установить соответствующий срок до 24 мая 2026 года включительно.
С этого времени сторона защиты будет считаться реализовавшей свое право на доступ к материалам досудебного расследования. 7 апреля 2026 года САП и НАБУ завершили следствие по этому делу и предоставили материалы досудебного расследования для ознакомления стороне защиты
Из материалов дела известно, что речь идет о народном депутате, руководительнице фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Дополнение
НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице фракции в ВР 14 января.
После этого по делу ВАКС определил для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн. Тимошенко заявила, что ей помогли внести 33 млн грн залога.
САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении руководительницы депутатской фракции парламента.