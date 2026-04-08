Дело Тимошенко: САП и НАБУ завершили следствие
Киев • УНН
Детективы открыли материалы дела по предложению взяток депутатам за лояльные голосования. Тимошенко внесла 33 млн грн залога по решению ВАКС.
сообщили в САП в среду, пишет УНН.
САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее разоблачили в январе 2026 года на предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины
Детали дела
По данным следствия, несмотря на разоблачение НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.
Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период.
Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании.
Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
На сегодня детективы НАБУ по поручению прокурора открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.
Напомним
НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.
После этого по делу ВАКС определил для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн. Тимошенко заявила, что ей помогли внести 33 млн грн залога.