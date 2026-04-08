Дело Тимошенко: САП и НАБУ завершили следствие

САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее разоблачили в январе 2026 года на предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины - сообщили в САП.

Детали дела

По данным следствия, несмотря на разоблачение НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период.

Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

На сегодня детективы НАБУ по поручению прокурора открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Напомним

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.

После этого по делу ВАКС определил для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн. Тимошенко заявила, что ей помогли внести 33 млн грн залога.