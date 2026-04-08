Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3м/с
87%
745мм
Графики отключений электроэнергии
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Пакистан
Реклама
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Доллар США
Евро

Дело Тимошенко: САП и НАБУ завершили следствие

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Детективы открыли материалы дела по предложению взяток депутатам за лояльные голосования. Тимошенко внесла 33 млн грн залога по решению ВАКС.

Дело Тимошенко: САП и НАБУ завершили следствие

САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении руководителя депутатской фракции парламента, сообщили в САП в среду, пишет УНН.

САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее разоблачили в январе 2026 года на предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины

- сообщили в САП.

Детали дела

По данным следствия, несмотря на разоблачение НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период.

Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

На сегодня детективы НАБУ по поручению прокурора открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Напомним

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января. 

После этого по делу ВАКС определил для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн. Тимошенко заявила, что ей помогли внести 33 млн грн залога.

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Юлия Тимошенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Украина