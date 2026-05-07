Суд продлил Тимошенко процессуальные обязанности, но вернул загранпаспорт

ВАКС продлил процессуальные обязанности народному депутату Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, но вернул загранпаспорт. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.

В четверг, 7 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил народному депутату Украины, руководителю депутатской фракции, срок действия процессуальных обязанностей до 7 июля 2026 года, но в пределах срока досудебного расследования - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тимошенко должна:

являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору САП и/или в суд;

сообщать детективу НАБУ, прокурору САП об изменении своего места жительства и/или места работы.

Определение обжалованию не подлежит.

Во фракции "Батькивщина" добавили, что Тимошенко вернули загранпаспорт и разрешили отлучаться за пределы Киева.

Напомним

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.

После этого по делу ВАКС определил для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн. Тимошенко заявила, что ей помогли внести 33 млн грн залога.

САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении руководителя депутатской фракции парламента.

ВАКС установил стороне защиты срок для ознакомления с материалами досудебного расследования до 24 мая по делу в отношении Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.