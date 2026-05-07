Суд продлил Тимошенко процессуальные обязанности, но вернул загранпаспорт

$43.850.1251.610.22
ukenru
16:43 • 11116 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
15:47 • 18699 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Эксклюзив
14:50 • 21447 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
14:00 • 18699 просмотра
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
7 мая, 12:16 • 22791 просмотра
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Эксклюзив
7 мая, 11:20 • 23480 просмотра
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
7 мая, 08:41 • 23612 просмотра
Международные резервы сократились еще на 7% - ОВГЗ и помощь партнеров не перекрыли продажу валюты и выплату долга
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 49304 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
7 мая, 06:31 • 43979 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo
6 мая, 17:36 • 29024 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
30%
749мм
Популярные новости
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto7 мая, 09:44 • 37617 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 13476 просмотра
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 12117 просмотра
В Генштабе подтвердили поражение малого ракетного корабля "Каракурт" и складов врага13:23 • 15174 просмотра
Оккупанты отменили парад 9 мая в Запорожской области из-за "угрозы украинских дронов"14:06 • 4692 просмотра
публикации
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней16:43 • 11116 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса15:47 • 18699 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
14:50 • 21447 просмотра
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto7 мая, 09:44 • 37658 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 49304 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Дональд Трамп
Блогеры
Юлия Тимошенко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Испания
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 12156 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 13514 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 52120 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 22535 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 42597 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Техника
Хранитель
Фильм

Суд продлил Тимошенко процессуальные обязанности, но вернул загранпаспорт

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

ВАКС продлил обязанности Юлии Тимошенко по делу о подкупе. Депутату вернули загранпаспорт и разрешили выезжать из Киева.

Суд продлил Тимошенко процессуальные обязанности, но вернул загранпаспорт

ВАКС продлил процессуальные обязанности народному депутату Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, но вернул загранпаспорт. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН. 

В четверг, 7 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил народному депутату Украины, руководителю депутатской фракции, срок действия процессуальных обязанностей до 7 июля 2026 года, но в пределах срока досудебного расследования 

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что Тимошенко должна:

  • являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору САП и/или в суд;
    • сообщать детективу НАБУ, прокурору САП об изменении своего места жительства и/или места работы. 

      Определение обжалованию не подлежит.

      Во фракции "Батькивщина" добавили, что Тимошенко вернули загранпаспорт и разрешили отлучаться за пределы Киева. 

      Напомним

      НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января. 

      После этого по делу ВАКС определил для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33,28 млн грн. Тимошенко заявила, что ей помогли внести 33 млн грн залога.

      САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении руководителя депутатской фракции парламента. 

      ВАКС установил стороне защиты срок для ознакомления с материалами досудебного расследования до 24 мая по делу в отношении Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. 

      Павел Башинский

      ПолитикаКриминал и ЧП
      Кабинет Министров Украины
      Специализированная антикоррупционная прокуратура
      Юлия Тимошенко
      Высший антикоррупционный суд Украины
      Национальное антикоррупционное бюро Украины
      Украина
      Киев