В НАБУ не только работают на российском оборудовании, но и платят частным экспертам за получение "нужных" результатов – юристы
Киев • УНН
Юристы заявили об использовании НАБУ российской техники и подкупе частных экспертов. Детективы давят на специалистов Минюста для фальсификации дел.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пользуется российским аппаратным комплексом и подтасовывает результаты экспертиз с помощью частных экспертов, услуги которых оплачиваются государственными деньгами. Также детективы Бюро оказывают давление на экспертов из системы Минюста для получения "правильных" экспертиз. Об этом сообщают Українські новини, передает УНН.
Комментируя сообщения об использовании экспертами НАБУ российского оборудования и программного обеспечения, юристы сообщили, что это уже не первое нарушение со стороны Бюро.
"Набушники уже давно к проведению экспертиз и получению необходимых выводов привлекают "своих" частных экспертов, которым щедро оплачивают услуги за счет государственных средств, подменяют выводы экспертов справками "специалистов", роль которых выполняют сами детективы, регулярно используют шантаж и угрозы относительно экспертов из системы Минюста с целью получения "правильных" и "бытрых" экспертиз, с нарушением методик и правил", – написали они.
По их словам, такая "правоохранительная деятельность направлена на моментальное бездоказательное и публичное признание человека виновным в правонарушении и отлучении от общественно-политической деятельности. Следствием этого отчасти является лишение свободы, полная общественная дискредитация и дальнейшая "искусственная легализация" вины такого фигуранта в ВАКС, отметили юристы.
Однако, по их оценкам, ситуация может ухудшиться, если будет создана "независимая" экспертиза в структуре Антикорбюро.
"Сейчас грантовая мафия продвигает очередной месседж о необходимости создания "независимой" экспертизы в структуре НАБУ, чтобы все назначенные этим органом экспертизы завершались необходимыми для следствия выводами о доказательствах вины фигурантов дел", – сообщили они.
В случае принятия соответствующего законопроекта, подчеркнули юристы, будут зацементированы наработанные годами "схемы" получения нужных экспертиз.
Как сообщалось ранее, проводя техническую экспертизу аудиозаписи против народного депутата Юлии Тимошенко, НАБУ использовало технику с российским программным обеспечением. Об этом она заявила журналистам в ходе брифинга по результатам судебного разбирательства дела.