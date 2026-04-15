ВАКС разрешил Тимошенко выехать за границу в командировку

Киев • УНН

 • 1412 просмотра

Суд разрешил лидеру Батькивщины поездку в Хорватию на международное мероприятие. Тимошенко подозревают в предложении взяток депутатам за лояльные голосования.

Высший антикоррупционный суд разрешил руководительнице фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, подозреваемой в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины, выезд в командировку за границу – для участия в международном мероприятии в Хорватии. Об этом передает УНН со ссылкой на судебное заседание.

Следственный судья постановил: ходатайство удовлетворить частично… предоставить разрешение на временное получение подозреваемой Тимошенко Юлией Владимировной органом Государственной миграционной службы Украины паспорта гражданина Украины для выезда за границу с целью служебной командировки с 27 апреля по 30 апреля в республику Хорватия, город Загреб

- сказал судья.

Также суд обязал Тимошенко в течение трех дней со дня возвращения в Украину сдать документ для выезда за границу.

Дополнение

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании

- рассказали в САП.

Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили запись14.01.26, 11:09 • 15798 просмотров

Высший антикоррупционный суд назначил Юлии Тимошенко залог в размере 33,28 млн грн, тогда как обвинение просило 50 млн грн. Ее подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ей помогли внести залог в 33,28 млн грн и избежать заключения. Она не раскрыла, кто именно оказал помощь.

САП и НАБУ завершили следствие по делу в отношении руководителя депутатской фракции парламента.

Павел Башинский

