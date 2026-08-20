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Financial Times

Нардеп Гончаренко обнаружил у Михаила Федорова бронь от службы в ВСУ

Киев • УНН

 • 1822 просмотра

Нардеп Гончаренко обнаружил у Михаила Федорова бронь от службы в ВСУ.

Нардеп Гончаренко обнаружил у Михаила Федорова бронь от службы в ВСУ

Экс-министр обороны Михаил Федоров 18 июля получил в благотворительном фонде бронь от службы в армии. Об этом сообщил глава парламентской временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, народный депутат Алексей Гончаренко.

"Забронирован экс-министр обороны Михаил Федоров в благотворительном фонде "Восточная Европа". Бронь получил 18 июля. Месяц назад. А как же пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев? С самой большой в мире зарплатой штурмовика? Почему эта опция оказалась хуже бронирования в благотворительном фонде?", - написал Гончаренко у себя на странице.

Как сообщалось, одной из инициатив Федорова в Минобороны была реформа мобилизации. На тот момент министр предложил новую концепцию мобилизации - краткосрочные контракты, которые позволили бы побороть СОЧ, искусственное бронирование и другие способы уклонения от службы военнообязанными гражданами Украины.

Как известно, "Фонд "Восточная Европа"" входит в орбиту Джорджа Сороса и неоднократно попадал в поле зрения СМИ из-за ежегодного освоения миллиардов гривен.

Евгений Царенко

Политика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Джордж Сорос
Алексей Гончаренко
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Украина