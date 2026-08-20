Нардеп Гончаренко знайшов у Михайла Федорова бронювання від служби у ЗСУ
Київ • УНН
Нардеп Гончаренко знайшов у Михайла Федорова бронювання від служби у ЗСУ.
Ексміністр оборони Михайло Федоров 18 липня отримав у благодійному фонді бронювання від служби у війську. Про це повідомив голова парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, народний депутат Олексій Гончаренко.
"Заброньований ексміністр оборони Михайло Федоров в благодійному фонді "Східна Європа". Бронь отримав 18 липня. Місяць назад. А як же піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців? З найбільшою в світі зарплатою штурмовика? Чому ця опція виявилась гіршою за бронювання в благодійному фонді?", - написав Гончаренко в себе на сторінці.
Як повідомлялося, однією з ініціатив Федорова в Міноборони була реформа мобілізації. На той час міністр запропонував нову концепцію мобілізації - короткострокові контракти, які б дозволили побороти СЗЧ, штучне бронювання та інші способи уникнення служби військовозобов’язаними громадянами України.
Як відомо, фонд "Східна Європа", входить до орбіти Джорджа Сороса і неодноразово потрапляв в поле зору ЗМІ через щорічне освоєння мільярдів гривень.